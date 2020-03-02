90-летний Чапкис раскрыл подробности интимной жизни

Хореограф и судья "Танцев со звездами" Григорий Чапкис рассказал о своих отношениях с женой, которая младше его на 52 года.

Он отметил, что они познакомились в ювелирном магазине. Об этом хореограф рассказал в эфире шоу "Світське життя" (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Я шесть лет был одинок и мне было очень трудно. Я зашел случайно в магазин и закашлялся. Директор этого магазина говорит: "Вы что, кашляете, да? Вот вам таблеточка, она поможет". Все. Побыл там, приобрел себе кольцо белое и ушел. На следующий день в 9 утра звонок: "А вы выпили таблетку?". Сейчас это моя жена", - рассказал Чапкис.

Скриншот из видео

Он отметил, что не намерен официально регистрировать отношения с возлюбленной.

"Я не собираюсь свататься, делать свадьбу, расписываться. Я уже знаю, что это штамп. И я сейчас рассчитал, что каждые 25 лет у меня получается, что я меняю квартиру, жену и машину", - поделился 90-летний хореограф.

Скриншот из видео

Кроме того, Чапкис добавил, что его возлюбленная зарабатывает больше него.

"Она богаче меня, успокой всех. Она зарабатывает больше меня. Я могу прожить без хлеба, а без секса я не могу. За другими подробностями надо к ней. А поскольку все журналисты сейчас хотят к ней, она убегает от них", - добавил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный хореограф Григорий Чапкис признался, какие чувства испытал, когда оказался на коленях у Иосифа Сталина.

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