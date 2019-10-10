79-летний Виторган готовится стать отцом в пятый раз

Российский актер, 79-летний Эммануил Виторган, который недавно в четвертый раз стал отцом, не собирается останавливаться на достигнутом.

Так, они с женой Ириной не против подарить маленьким Этель и Кларе братика или сестричку. Ведь артист считает, что большие семьи — это прекрасно, сообщает "Собеседник".

"Мои дети — уникальные. Я ору и кричу от счастья, когда нахожусь вместе с ними. Этель уже начинает произносить звуки и делает это бесконечно. Какое наслаждение держать их на руках! Всех призываю: рожайте как можно больше... И если у нас создастся такая ситуация, то мы будем рады. Продолжение вообще должно быть — это замечательно", — сказал Виторган.

Эммануил Виторган с семьей Фото из Instagram

Также актер не скрывает — после рождения дочерей его жизнь круто поменялась.

"Мне неважно, спят они или нет. Просто хочется быть рядом с ними! Мне сейчас неохота сниматься, играть на сцене. Хочется быть только с ними", — признался он.

Эммануил Виторган с семьей Фото из Instagram

Отметим, что у Эммануила Гедеоновича есть еще 53-летняя дочь Ксения, с которой он не поддерживает отношения. И 47-летний сын Максим Виторган, который недавно развелся с телеведущей Ксенией Собчак.

Эммануила Виторгана с женой, сыном и дочерью Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Эммануил Виторган, который недавно в четвертый раз стал отцом, не скрывает, что ребенка для них с супругой Ириной выносила и родила суррогатная мать. Сколько артист заплатит за появление малышки на свет читайте здесь.

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