"Душа трепещет": 77-летняя телеведущая из РФ пришла с молодым избранником в ЗАГС. Видео

77-летняя российская телеведущая Ангелина Вовк вместе со своим избранником, 52-летним историком музыки и радиоведущим Михаилом Куницыным, побывала в столичном Грибоедовском ЗАГСе.

Так, романтическое видео Вовк опубликовала на своей странице в Instagram. На нем видно, как женщина подошла к дверям Дворца, возле которых ее с букетом цветов ожидал молодой жених (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ангелина Вовк и Михаил Куницын Фото: ru.hellomagazine.com

"Самые прекрасные, самые лучшие вещи в мире невозможно ощутить услышать или увидеть – их можно почувствовать только сердцем... Возраст не защищает от любви. Она помогает не стареть", – подписала видео Вовк.

По словам Ангелины, много лет назад она оформляла брак именно в этом ЗАГСе, с которым у нее связаны наилучшие воспоминания. Телеведущая и ее избранник Михаил пожелали всем молодоженам счастья. При этом о цели своего визита они предпочли умолчать.

Михаил Куницын и Ангелина Вовк Фото: kp.ru

"В этом дворце я выходила замуж за своего любимого мужа, и вот снова я здесь. Моя душа трепещет... Это действительно знаковое место в Москве, и сюда стремятся очень многие, заключить союз двух влюбленных сердец, тем более в преддверии Дня влюбленных... Счастья вам всем и любви", – сказала телеведущая на камеру, в чем ее поддержал Куницын.

Михаил Куницын и Ангелина Вовк Фото: vokrug.tv

Напомним: Вовк состояла в браке дважды: первым мужем был Геннадий Чертов, директор Центрального телевидения, с которым она прожила 16 лет, а вторым – чешский художник Индржих Гетц. С ним артистка прожила 13 лет, вплоть до 1995 года. В 2019 году в СМИ появилась информация о том, что радиоведущий Михаил Куницын сделал предложение своей возлюбленной.

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