"Душа трепещет": 77-летняя телеведущая из РФ пришла с молодым избранником в ЗАГС. Видео

77-летняя российская телеведущая Ангелина Вовк вместе со своим избранником, 52-летним историком музыки и радиоведущим Михаилом Куницыным, побывала в столичном Грибоедовском ЗАГСе.
Так, романтическое видео Вовк опубликовала на своей странице в Instagram. На нем видно, как женщина подошла к дверям Дворца, возле которых ее с букетом цветов ожидал молодой жених (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Ангелина Вовк и Михаил Куницын
Фото: ru.hellomagazine.com
"Самые прекрасные, самые лучшие вещи в мире невозможно ощутить услышать или увидеть – их можно почувствовать только сердцем... Возраст не защищает от любви. Она помогает не стареть", – подписала видео Вовк.
По словам Ангелины, много лет назад она оформляла брак именно в этом ЗАГСе, с которым у нее связаны наилучшие воспоминания. Телеведущая и ее избранник Михаил пожелали всем молодоженам счастья. При этом о цели своего визита они предпочли умолчать.
Михаил Куницын и Ангелина Вовк
Фото: kp.ru
"В этом дворце я выходила замуж за своего любимого мужа, и вот снова я здесь. Моя душа трепещет... Это действительно знаковое место в Москве, и сюда стремятся очень многие, заключить союз двух влюбленных сердец, тем более в преддверии Дня влюбленных... Счастья вам всем и любви", – сказала телеведущая на камеру, в чем ее поддержал Куницын.
Михаил Куницын и Ангелина Вовк
Фото: vokrug.tv
Напомним: Вовк состояла в браке дважды: первым мужем был Геннадий Чертов, директор Центрального телевидения, с которым она прожила 16 лет, а вторым – чешский художник Индржих Гетц. С ним артистка прожила 13 лет, вплоть до 1995 года. В 2019 году в СМИ появилась информация о том, что радиоведущий Михаил Куницын сделал предложение своей возлюбленной.
Самые прекрасные, самые лучшие вещи в мире невозможно ощутить услышать или увидеть — их можно почувствовать только сердцем... Возраст не защищает от любви. Но любовь помогает не стареть — она омолаживает душу, делает мир ярче...##любовь #отношения #красота #знакомства #14февраля #семья #счастье #душа #романтика #дружба #надежда #общение #love #деньсвятоговалентина #одиночество #поцелуй #двое #флирт #игра #расставанье #встречи#жизнь #подарок #деньвлюбленных #россия
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик Евгений Петросян прокомментировал новость о своей свадьбе с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!