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75-летний певец Юрий Антонов срочно госпитализирован: артиста прооперировали

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
1,9 т.
Юрий Антонов

Юрий Антонов. Канал "Россия 1"

Известный российский певец Юрий Антонов был экстренно госпитализирован в одну из клиник в Москве.

75-летнего артиста начались проблемы с ногой. Ему сделали операцию, после чего перевели в общую палату, сообщил Telegram-канал 112.

Юрий Антонов попал в больницу

Юрий Антонов попал в больницу Telegram-канал 112

Состояние композитора врачи оценивают как удовлетворительное. Другие подробности близкие Антонова и врачи клиники не раскрывают.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ у президента Беларуси Александра Лукашенко произошел гипертонический криз и его госпитализировали. Пресс-секретарь президента назвала новость фейком.

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