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22 марта • обновлено в 14:40
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63-летняя Догилева сильно располнела: фото до и после

6.6т
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В сети появилось фото 63-летней российской актрисы Татьяны Догилевой. На нем артистка выглядит сильно располневшей.

На фото актриса позирует вместе с режиссером Евгением Гришковцом, пишет "СтарХит".

Татьяна Догилева

Татьяна Догилева

Актрису запечатлили во время съемок сериала "Обычная женщина-2".

Евгений Гришковец и Татьяна Догилева

Евгений Гришковец и Татьяна Догилева

Отметим, что актриса начала набирать лишние килограммы еще в 2017 году. Тогда она удивила поклонников своим внешним видом на шоу "Вечерний Ургант".

Татьяна Догилева на шоу "Вечерний Ургант"

Татьяна Догилева на шоу "Вечерний Ургант"

До того, как набрать вес она выглядела совершенно иначе.

Татьяна Догилева

Татьяна Догилева

Татьяна Догилева

Татьяна Догилева

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда комедийного шоу Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская сильно изменилась после развода. Раньше она весила 130 килограммов, но ей удалось похудеть более чем на 30 кг.

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Автор
Мария Дидык
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ещё бы...бухать как лошадь.
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