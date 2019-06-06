День журналиста-2019: кто из звезд является "акулой пера" по призванию

В четверг, 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Если копнуть глубже, то окажется, что журналистов гораздо больше, чем могло показаться на первый взгляд, даже там, где этого не ожидаешь, например в шоу-бизнесе. Часто человек не может предсказать, с какой профессией его свяжет судьба.

В честь праздника OBOZREVATEL решил вспомнить известных журналистов по образованию, которые смогли стать настоящими звездами информационного поля. Также мы не забыли и о самых "звездных" журналистах страны.

Виталий Козловский

Виталий Козловский Instagram @vkozlovskiy

Красавчик Виталий стал известным в достаточно молодом возрасте. В 17 лет стал победителем "Караоке на майдані", а через год победил и в первом сезоне программы "Шанс". В дальнейшем принимал участие во многих телешоу и конкурсах, в том числе "Новая волна", "Танці з зірками", отбор на Евровидение (2010, 2017).

Кто бы мог подумать, что молодая звезда вместе с карьерой известного певца совмещал учебу во Львовском национальном университете им. Франко, где получил специальность журналиста. "Прямо с вручения диплома, полетел в Киев на концерт, потому отпраздновать выпускной с одногруппниками не вышло" – жалуется ранее в интервью Козловский. Кто знает, возможно ряды журналистов потеряли молодое лицо современной журналистики.

Евгений Галич

Евгений Галич Instagram @jenia_galich

Женя Галич – фронтмен украинской рок-группы O.TORVALD, представитель Украины на Евровидении-2017. Один из самых известных деятелей современного украинского рока до 8 лет проживал в Казахстане. Окончил музыкальную школу и Полтавский военный институт связи с дипломом инженера. Любовь к музыке была с Галичем всегда. По окончанию обучения, Евгений с новообразованной группой O.TORVALD переехал в Киев, где молодой коллектив начал развиваться.

Как известно, Евгений Галич также является успешным теле- и радиоведущим. Еще в студенчестве он работал на радиостанции. Музыкант известен по ролям ведущего в программе "Моя перша тачка" на НЛО TV и утреннего ток-шоу на "Просто.Раді.О", а также скандального "Чіпси. Чікси. Лавандой$" на телеканале М1. Неудивительно, ведь в истории именно журналисты часто несли рок-н-ролл людям.

Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон 24СМИ

"Крепкий орешек" политической и журналистской деятельности. Человек, который имеет значительное влияние на развитие украинского общества, к его мыслям прислушиваются, а его точками зрения интересуются. Окончил Киевский строительно-инженерный институт, однако не испытывал тяги к инженерному ремеслу еще во время учебы. Постепенно начал карьеру журналиста, писал статьи для разных изданий. После обучения был корреспондентом нескольких газет, успел почувствовать себя в роли главного редактора, выпускал свою газету. Более известный своими интервью в авторской программе "В гостях у Дмитрия Гордона". Работал на телевидении, основал собственное интернет-издание "ГОРДОН".

Занимается недвижимостью, журналистику называет своим хобби, утверждая, что, будучи частым экспертом на различных телеканалах, не получает за свои услуги никакой платы. Мотивирует свою деятельность желанием оставить миру небольшую летопись об известных людях своей эпохи. Что ж, не забыта еще Несторова наука.

Оля Фреймут

Ольга Фреймут Instagram @freimutolia

Украинская леди получила образование журналиста во Львовском национальном университете им. Ивана Франко, училась в Лондоне. Работала на 1+1, 5-м канале и Новом канале. Была ведущей многих телепередач, в частности "Ревізор", "Підйом", "Сніданок" "Хто зверху?", "Інспектор Фреймут", "Голос країни", "Шоуманія". Ольга написала автобиографическую книгу, вошла в список самых влиятельных женщин страны, снималась в рекламе, стала новым лицом ювелирного магазина ZARINA. Стала директором школы леди в шоу "Від пацанки до панянки".

Позиционирует себя как настоящую леди, подкрепляя свою позицию собственной философией этикета, чем неоднократно вызывала неоднозначные отзывы аудитории. Так или иначе, журналистика не была бы такой многогранной без нотки изысканности от настоящих леди.

Катя Осадчая

Екатерина Осадчая Instagram @kosadcha

Яркая, стильная, любознательная Екатерина Осадчая начала заниматься модельным бизнесом еще в детстве. С 13 до 18 лет участвовала в модельных съемках в Западной Европе, поэтому школу пришлось заканчивать экстерном. После 18 лет вернулась в Украину и решила посвятить себя телевизионной журналистике. Окончила исторический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко заочно. Имея проблемы с украинским языком, Осадчая взяла уроки речи, дикции, постановки голоса и пошла на телевидение. Девушка была ведущей "Голос.Діти", "Маленькі гіганти", "Модель XL".

Екатерина Осадчая является автором и неизменной ведущей "Світського життя", где стала известной благодаря своим эксклюзивам и склонностью к причудливым шляпкам (вероятно, модельное прошлое дает о себе знать). Журналистика была бы неполноценной без гламура и моды.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 6 июня в Украине отмечают и масштабный религиозный праздник Вознесение. Узнайте, какие приметы действуют в честь даты и чего нельзя делать в этот день.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!