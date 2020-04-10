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10 апреля • обновлено в 14:09
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50-летняя Билык ошарашила откровением о расставании: "Это шанс!"

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Украинская певица Ирина Билык, которой недавно исполнилось 50 лет, ошарашила поклонников откровением о расставании.

Так, знаменитость стала героиней обложки глянца "Добрые советы" и дала откровенное интервью, в котором поделилась своими мыслями относительно этой нелегкой темы. Соответствующей публикацией Билык поделилась на личной странице в Instagram.

Ирина Билык

Ирина Билык

Фото: instagram/bilyk_iryna

"Я считаю, что любое расставание должно женщину окрылять: это шанс измениться к лучшему. А вы как считаете?" – подписала публикацию певица.

Ирина Билык

Ирина Билык

Фото: instagram/bilyk_iryna

Отметим, что поклонники певицы неоднозначно отреагировали на ее новый пост.

"Все верно! Только сильные так думают и действуют. Я с вами", "Это точно", "Если идти от обратного, то чтобы быть постоянно окрыленным, надо постоянно расставаться?", "Расставание может и окрыляет, но не потеря", "Почему счастливый человек пишет о расставании? Странно", – написали люди.

"Это шанс": 50-летняя Билык ошарашила откровением о расставании
"Это шанс": 50-летняя Билык ошарашила откровением о расставании
"Это шанс": 50-летняя Билык ошарашила откровением о расставании
"Это шанс": 50-летняя Билык ошарашила откровением о расставании
"Это шанс": 50-летняя Билык ошарашила откровением о расставании

В жизни Ирины Билык мужчин было немало. Так, своего первого не официального мужа продюсера Юрия Никитина певица встретила на фестивале в городе Винница. Их отношения длились 7 лет, за это время он сделал немало для популярности артистки.

Ирина Билык и Юрий Никитин

Ирина Билык и Юрий Никитин

Фото: instagram/yuriynikitin

Отметим, что после расставания Юрий остался продюсером певицы и был им вплоть до 2014 года.

Ирина Билык и Юрий Никитин

Ирина Билык и Юрий Никитин

Фото: tsn.ua

Первый официальный муж Билык – модель Андрей Оверчук. Их отношения развивались очень стремительно. 1999 год ознаменовался рождением сына Глеба. Крестным отцом мальчика стал Юрий Никитин. Пара была вместе всего три года.

Ирина Билык и Андрей Оверчук

Ирина Билык и Андрей Оверчук

Фото: glianec.com

Андрей Оверчук и их с Ириной Билык сын Глеб

Андрей Оверчук и их с Ириной Билык сын Глеб

Фото: glianec.com

После расставания с Оверчуком певица завела роман с хореографом Дмитрием Коляденко. Эти отношения были яркими и скандальными, однако до официального бракосочетания дело так и не дошло.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко

Фото: znaj.ua

В 2007 году Ирина Билык вышла замуж во второй раз за хореографа Дмитрия Дикусара. Избранник был младше артистки на 15 лет. Они прожили вместе 3 года.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар

Фото: korupciya.com

После этого Ирина Билык начала скрывать подробности своей личной жизни, а в 2014 году призналась, что у нее есть отношения. Так, она начала появляться на публике со стилистом, фотографом и режиссером Асланом Ахмадовым.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

Фото: viva.ua

Оказалось, что Билык и Ахмадов вступили в официальный брак еще в 2013 году. В 2015 году у пары родился сын Табриз благодаря суррогатной матери.

Ирина Билык с Асланом Ахмадовым и сыном Табризом

Ирина Билык с Асланом Ахмадовым и сыном Табризом

Фото: znaj.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Ирина Билык снялась в откровенной фотосессии.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ирина Билык
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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