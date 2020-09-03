Российская актриса Екатерина Волкова поделилась с поклонниками очередным пикантным снимком.

Так, на нем 46-летняя артистка позировала в соблазнительном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующее фото Волкова опубликовала на личной странице в Instagram.

"Всем привет! Была на пробах – съемки в Геленджике. Держу кулачки, чтобы утвердили и верю, что успею хоть в бархатном сезоне встретиться с морем и выгулять новый купальник", – прокомментировала публикацию актриса.

46-летняя Волкова показала роскошную фигуру в купальнике (Instagram Екатерины Волковой)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Какая стройная", "Красавица", "Идеальная фигура", "Ну прям девочка", "Сексуальная", – написали люди.

46-летняя российская актриса Волкова показала фигуру в купальнике. Фото

46-летняя российская актриса Волкова показала фигуру в купальнике. Фото

46-летняя российская актриса Волкова показала фигуру в купальнике. Фото

46-летняя российская актриса Волкова показала фигуру в купальнике. Фото

46-летняя российская актриса Волкова показала фигуру в купальнике. Фото

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