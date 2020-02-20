39-летняя звезда "Властелина колец" впервые стал отцом

Популярный американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме "Властелин колец", впервые стал отцом.

Об этом сообщает издание Us Weekly.

Элайджа Вуд Getty

Первенца 39-летнему актеру родила его возлюбленная, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед.

Примечательно, что пара ведет довольно закрытый образ жизни и не делится подробностями отношений. Более того, о беременности девушки стало известно благодаря папарацци, которым в июле прошлого года удалось сфотографировать беременную Метте-Мари во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед Getty

Известно, что роман Вуд и Конгсвед начался в 2017 году после съемок в фильме "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". А официально подтвердила свои отношения пара лишь в январе 2018 года.

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед (справа) Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный британский актер и звезда сериала "Шерлок" Мартин Фриман признался, что применял к своим детям – сыну Джо и дочери Грейс – физические и моральные наказания.

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