39-летняя российская телезвезда показала лицо после пластики. Фото

Российская телеведущая и звезда сети Маша Малиновская сделала пластическую операцию век и изменила разрез глаз.

39-летняя ведущая похвасталась результатом операции на личной странице в Instagram. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как Малиновская выглядела до пластики.

"Это блефаропластика верхнего века и подтяжка верхней трети лица, которая называется "лисьи глазки", – рассказала поклонникам Маша.

Instagram Маши Малиновской

Также артистка уточнила, что с момента хирургического вмешательства прошло больше месяца, следовательно, операция была сделана в мае.

Отметим, Маша Малиновская на протяжении своей карьеры неоднократно прибегала к услугам пластического хирурга. Так, женщина несколько раз меняла форму губ, скул и делала подтяжки. Также Малиновская увеличивала грудь и меняла форму носа.

Как выглядела Маша Малиновская до последней пластической операции

Интересно, что после множества пластических операций, телеведущая откровенно призналась, что жалеет о некоторых хирургических вмешательствах. Так, она посоветовала поклонницам не делать операции на груди и не накачивать губы.

Instagram Маши Малиновской

Instagram Маши Малиновской

Instagram Маши Малиновской

Instagram Маши Малиновской

Маша Малиновская в начале карьеры: фото

Киноафиша

Сплетник

24СМИ

Сплетник

Сплетник

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маша Малиновская призналась, что в детстве была изнасилована. По словам звезды, эта страшная история произошла с ней и ее одноклассницей, когда они шли домой из школы.