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28 декабря • обновлено в 11:39
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38-летняя украинская певица впервые стала мамой: фото ребенка

1.2т
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26 декабря 38-летняя украинская певица Наталка Карпа впервые стала мамой.

О радостном событии сообщил супруг звезды, герой АТО Евгений Терехов, на своей странице в Instagram.

Наталка Карпа

Наталка Карпа

Instagram @natalkakarpa

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В соцсети Евгений опубликовал трогательное фото, на котором сфотографированы крошечные ножки дочки.

"Наконец-то... Я встретился с девчонкой,которая покорила мое сердце с первого взгляда. Натали, извини... Я первый раз вижу эту девчонку, но я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты, она — это подарок с небес", — подписал фото Терехов.

Поделилась нежными фото и сама Карпа. В своем Instagram певица опубликовала несколько снимков, на одном из которых Евгений держит малышку на руках.

"Привет, доченька! Наше золотко, наше солнышко! Наконец-то мы встретились. Эмоции просто переполняют", — поделилась Наталка.

Евгений Терехов с дочкой

Евгений Терехов с дочкой

Instagram @natalkakarpa

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинскую телеведущую Катю Осадчую заподозрили в беременности третьим ребенком.

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Автор
Анна Михно
Персона
Наталка Карпа
Место
Украина
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