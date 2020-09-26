36-летняя звезда 'Спеши любить' Мэнди Мур забеременела первенцем

Американская актриса, известная своими ролями в фильме "Спеши любить" и сериале "Это мы" Мэнди Мур станет мамой впервые.

Об этом звезда сообщила в Instagram, опубликовав серию черно-белых фотографий с округлившимся животиком.

На фото Мур позирует с мужем музыкантом Тейлором Голдсмитом.

"Маленький Голдсмит придет в этот мир в начале 2021 года", – подписала кадры актриса, таким образом сразу обнародовав и пол малыша.

К слову, Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит стали встречаться в 2015 году. Через три года звездная пара решила пожениться. Брак для актрисы стал вторым – до этого она в течение шести лет была замужем за музыкантом Райаном Адамсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супермодель Джиджи Хадид впервые стала мамой.