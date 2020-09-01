15-летняя дочь Поляковой похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша поделилась с поклонниками пикантным фото в купальнике.

Соответствующую фотографию 15-летняя девушка опубликовала на личной странице в Instagram. На ней Маша в розовом купальнике позировала в бассейне. Образ она подчеркнула трендовыми солнечными очками (фото смотрите ниже).

"Я надеюсь, вы хорошо провели лето! Как вам лето 2020?" – спросила у поклонников девушка.

Маша Полякова показала фигуру в купальнике Instagram Маши Поляковой

Подписчики не смогли пройти мимо пикантной публикации Поляковой. Они засыпали ее комплиментами.

"Фотка просто шикарная", "Красотка", "Где твоя мать?! Я хочу ей пожаловаться, что у нее очень красивая дочь", "Богиня", "Какая красивая", – написали в комментариях.

В сети оценили фото Поляковой Instagram Маши Поляковой

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Оля Полякова резко высказалась о протестах в Беларуси. Артистка также добавила, что никакая власть не может стоить человеческих жизней.

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