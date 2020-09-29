Певица из РФ показала пышную грудь в откровенном купальнике. Фото

Популярная российская певица Рита Дакота поделилась с поклонниками очередными пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.

Соответствующие снимки артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в купальнике телесного цвета с глубоким декольте.

"Ты держишь все обещания, а я тебя за руку и все до тебя не те. Ты пахнешь кожей и ладаном, и я водопадами стекаю в твою постель", – подписала Дакота публикацию строчкой из новой песни.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых снимков звезды и засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рита Дакота похвасталась сексуальной фигурой в соблазнительном купальнике.