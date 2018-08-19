"Он им дарил душу!" Ротару и Пугачева оскандалились из-за смерти поэта России

На прощание со знаменитым советским и российским поэтом Николаем Зиновьевым, который скончался 17 августа, не пришел ни один из исполнителей его хитов.

Как передает tvc.ru, Зиновьев писал для таких звёзд эстрады, как Алла Пугачёва, София Ротару, Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон, Игорь Николаев и других, но никто из них лично не пришел попрощаться с поэтом, ограничившись венками.

"Я не буду судить – это их проблемы. Но он же им дарил, душу дарил! Открывал им душу! Я не знаю, почему так происходит. И, в принципе, он довольно драматично закончил. Как великие поэты. Они практически все трагически уходят", - прокомментировал народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Николай Зиновьев родился в 1945 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Самую первую песню на стихи Зиновьева "Полет на дельтаплане" в 1982 году исполнил Валерий Леонтьев, затем последовали песни в исполнении Софии Ротару "Красная стрела" и "А музыка звучит".

Всего Николай Зиновьев написал более 200 песен. Наибольшую известность получила композиция "Паромщик" с музыкой Игоря Николаева, с ней в 1985 году примадонна российской эстрады Алла Пугачева стала финалисткой телевизионного фестиваля "Песня года".

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