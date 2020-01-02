"Ну что за богиня?" MARUV в костюме кошечки завела сеть

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) в откровенном костюме соблазнительной кошечки поздравила фолловеров с Новым годом.

Соответствующее видеообращение она разместила на своей странице в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.

"Добрейший вечерочек! Поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы у вас было все и вам за это ничего не было!" – сказала певица.

MARUV Instagram maruvoficcial

Фоловеры засыпали MARUV лайками и комплиментами. "Ну что за богиня!? С Новым годом, Анечка!", "Мечтаю о том, чтобы Марув в таком образе жила у меня дома", "Как всегда зажигалка! Огонь, а не девушка", – написали они.

Скриншот Instagram maruvoficcial

Скриншот Instagram maruvoficcial

Как сообщал OBOZREVATEL, MARUV стала одной из знаменитостей, которые кардинально сменили имидж в 2019 году. При этом она не дает о себе забыть, постоянно эпатируя и удивляя публику.

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