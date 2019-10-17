"Буде син": "Антитіла" представили романтичный клип на свой хит

За месяц до финальных концертов первой части тура Hello, которые состоятся в столичном Дворце Спорта, группа Антитела представила новую видеоработу. На этот раз Антитела экранизировали романтическую песню - "Будет сын". Это пятая композиция из альбома "Hello", которая получила видеоподдержку.

Песня "Будет сын" стала рекордсменом по количеству прослушиваний с момента релиза лонг-плею. На YouTube канале группы Антитела она набрала более полумиллиона просмотров. А поклонники группы окрестили ее "главным саундтреком первого танца молодоженов 2019".

В течение шести месяцев Антитела получили большое количество видео, где молодые танцуют свой первый танец именно под "Будет сын". Эти домашние видео вдохновили Антитела к идее видеоклипа, которая близка многим: зарождение новой семьи, продолжения рода и, конечно же, совместная работа и искренние эмоции радости от возможности быть вместе.

В основе работы "Будет сын" - настоящие истории двух семей Тополя и Шнейдер. Именно семья Шнейдеров любезно предоставила свое семейное винодельческое хозяйство и виноградники для видеоклипа.

Съемки проходили в винодельне Бейкуш в Николаевской области. В этом месте отец Евгений превратил свое хобби в дело жизни и приобщил к ней близких ему людей - любимую и детей. С маленькой идеи реализовалась большая мечта одной влюбленной пары: большая счастливая семья и успешный бизнес.

В клипе Тарас Тополя с женой, известной певицей Alyosha и двумя сыновьями Романом и Марком, сыграли самих себя, показали историю их отношений и приоткрыли завесу в частную жизнь. Параллельно с основным сюжетом в работе представлены документальные кадры семьи Тараса Тополи, которые ранее не демонстрировались: рождение первенца, свадьба солиста Антител, хроника как росли сыночки, а также как проводят свободное время супруги.

Следует отметить, что в клипе "Будет сын" Роман и Марко дебютировали в качестве актеров и справились отлично. До этого в медиа пространстве очень редко можно было увидеть звездную семью Тополя в полном составе.

Режиссерами выступили участники группы Антитела: Сергей Вусык и Тарас Тополя.

"Песня "Будет сын" в определенной степени автобиографична. Наше близкое окружение и друзья знают, что именно в Карпатах, на лоне природы зарождались наши с Аленой отношения. И, собственно, план, о котором поется в песне, мы почти выполнили. У нас двое сыновей, осталась еще девочка, которой мы, конечно же, будем рады. Почему история с виноградниками? Да, потому что у нас с женой есть добрая традиция садиться вечером за бокалом хорошего сухого вина и говорить обо всем", — рассказал Тарас Тополя.

"Когда я увидел эти прекрасные виноградники, эту локацию и узнал историю семьи, которая выращивает этот виноград, предложил команде Антител выехать туда и снять хорошее, теплое семейное видео о том, как вся семья работает в своем хозяйстве ради того, чтобы создать что-то вместе. История удалась. Видео получилось таким, каким мы его запланировали, ну и конечно же не обошлось без настоящих видеокадров из нашего семейного архива, которых очень много в этом видеоклипе. Решили снять своих детей и поделиться семейным видео, потому что повторюсь, песня во многом автобиографична. С сыновьями работалось легко. Они вели себя хорошо, поддерживали нас и почти не капризничали." - поделился певец.

Напомним, группа Антитела объявила дополнительный концерт в столичном Дворце Спорта. Два дня подряд группа исполнит песню "Будет сын" и другие песни из нового альбома "Hello", а также мощные хиты за десять лет. Концерты в завершение тура "Hello" состоятся 16 и 17 ноября.

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