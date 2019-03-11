Звезду фильмов ''Брат'' взбесила идея снять продолжение с Джигурдой

Российский актер Виктор Сухоруков, звезда фильмов "Брат" и "Брат-2" гневно отреагировал на идею снять третью часть культовой картины с участием одиозных личностей вроде Никиты Джигурды и "синтолового качка" Кирилла Терешина.

В своей беседе с телеканалом 360 Сухоруков, сыгравший в картинах одну из главных ролей, назвал идею глупостью и бредом.

Фото: iz.ru

"Даже слышать об этом не хочу, не могу, и знать этих "продолжателей" не желаю. Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю как комментировать", – отметил артист.

При этом Сухоруков добавил, что эпатажному шоумену Стасу Барецкому, инициатору проекта "Брат 3", лучше бы открыть дом моделей в тюрьме. По словам артиста, эту идею с Барецким он не обсуждал и не собирается.

Напомним, ранее российский шоумен Стас Барецкий, сыгравший эпизодическую роль в культовой картине "Брат", заявил о намерении снять третью часть фильма. По его словам, главные роли в ней исполнят недавно вышедший из тюрьмы российский боец Вячеслав Дацик и актер Никита Джигурда. Одну из главных ролей может также исполнить "синтоловый качок" Кирилл Терешин. В России идея шоумена вызвала волну негодования.

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