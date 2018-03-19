Звездный соратник Путина пригрозил "врагам" России клизмой

Российский певец Олег Газманов, отпраздновавший в оккупированном Крыму годовщину так называемого присоединения полуострова к РФ, пригрозил "врагам" своей страны клизмой.

Так на личной странице в Instagram артист прокомментировал прошедшие в воскресенье, 18 марта, выборы президента России.

"Голосуем сейчас в Красноярске. Пусть врагов от бессилия пучит… Своим выбором вставим им клизму. Чтобы наша страна стала лучше!!!" - попытался с рифмой заявить Газманов.

Помимо единомышленников певца, прокомментировавших пост фразами вроде "Вперед! За Путина! За Россию!", некоторые пользователи сети открыто посмеялись над словами артиста, назвав его заявление "бредовым" и "параноидальным".

"Паранойя у вас. Какие у вас враги?", "Почему тогда с Айфоном?", "За какое будущее? Нищие пенсионеры, страшные цены ЖКХ, дорогущие лекарства?" - указали в комментариях, которые певец оставил без ответа.

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