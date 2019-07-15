Звезда YouTube предсказала свою смерть за три года до гибели

Британская YouTube-блогерша Эмили Хартридж за три года до своей смерти разыграла собственные похороны.

Девушка погибла в Лондоне в результате ДТП. Она разыграла свои похороны в телешоу, в программе на телеканале Channel 4, сообщает Metro.

Эмили Хартридж metro.co.uk

Хартридж организовала вымышленные похороны в 2016 году. В передаче она была описана, как одинокая женщина без карьеры с нестабильным финансовым положением. Родные в передаче отозвались о ней, как об особенном человеке и рассказали, как ее ценят.

Фейковые похороны Эмили Хартридж metro.co.uk

Родные на фейковых похоронах metro.co.uk

"Если кто-то спросит, как оценить Эмили одним словом, то я бы всегда сказала "добрая". И именно поэтому я ее так люблю. Действительно нет такой, как моя сестра, она и вправду единственная, и именно такой я и хочу ее видеть", — говорила младшая сестра Джессика на фейковой церемонии.

После этого сама Хартридж призналась, что не очень счастлива и довольна тем, как развивается ее жизнь. "Я не ненавижу себя, но не то чтобы я просыпаюсь и думаю: "Я люблю себя"", — рассказывала она.

Эмили Хартридж metro.co.uk

Напомним, информация о том, что она скончалась утром 12 июля, появилась в Instagram-аккаунте 35-летней интернет-знаменитости. По данным полиции, женщина находилась за рулем электроскутера на дороге с круговым движением, где и произошло столкновение.

В Великобритании по закону запрещено перемещаться на электроскутерах по автомобильным дорогам, однако многие люди регулярно нарушают эти правила.

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