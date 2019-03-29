Звезда КВН перенес операцию на сердце: появились подробности

Советский режиссер, легенда КВН и актер Юлий Гусман перенес операцию на сердце в одной из престижных клиник Москвы.

75-летний юморист и знаменитый судья КВН якобы обратился к медикам за плановой процедурой "чисткой сосудов". Об этом сообщил Telegram-канал Mash.е

"Серьезной угрозы здоровью не было – артисту провели чистку сосудов. После всех процедур Юлий Соломонович прошел реабилитацию, благополучно выписался и снова готов ставить двойки КВНщикам", – говорится в сообщении.

Юлий Гусман и Александр Масляков 24СМИ

Позже Гусман прокомментировал ситуацию, заявив, что слухи о его госпитализации и операции - ложь. 75-летний режиссер возмутился распространению информации о нем, не соответствующей действительности, пишет ФАН.

"Мне сегодня уже 33 журналиста позвонили, чтобы узнать, как я себя чувствую. Какая больница, вы что? Завтра "Нику" (национальная премия Российской академии кинематографических искусств) в 32-й раз будем вручать. Вот об этом спрашивайте, мы сутками к этому готовились! А со здоровьем, слава Богу, все в порядке. Так что завтра "Ника" — и никаких больниц и операций!" – высказался режиссер.

Он также отметил, что формулировка "чистка сосудов" для него как для бывшего врача непонятна.

"Вы представляете себе картину – чистить сосуды? Ершиком или чем? Чепуха это все!" – подчеркнул Юлий Гусман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гусман жестко высказался о количестве людей с нетрадиционной ориентацией в российской политике.

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