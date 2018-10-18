''Живу в кошмаре'': Зеленский высказался о слухах с президентством

Украинский комик Владимир Зеленский признался, что из-за слухов о его намерении идти в президенты Украины последние несколько месяцев живет в настоящем кошмаре.

Как отметил лидер Студии "Квартал 95" во время нового выпуска передачи, на эту тему не перестают шутить коллеги, постоянно расспрашивают знакомые и родные, дошло даже до того, что в окружении Зеленского стали поговаривать о продаже Студии при переходе в политику, пишет "КП в Украине".

Кадр из фильма "Слуга народа" Фото: dsnews.ua

"Я последние месяцы живу в кошмаре. Все при встрече спрашивают одно: "Ну шо?!" Даже мама, когда звонит, сначала говорит: "Ну шо - ты решил или нет?" А уже потом интересуется, покушал ли я…", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с этим комик объяснил, почему при любом раскладе не намерен продавать Студию.

"Меня постоянно спрашивают: если вдруг я стану президентом, продам ли "Квартал"? Нет! Объясню. Вот действующий президент назвал свою фабрику в честь себя. А мы свою команду - в честь места, где родились и выросли. И мне кажется, завод продать можно, а родину - никогда!" - отметил он.

Новая программа "Вечернего Квартала" планируется к выходу в телеэфир уже 27 октября на канале "1+1".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, после скандального флешмоба "Ідіть у с*аку" Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам.