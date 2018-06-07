Зеленский получил пощечину от Нади Дорофеевой

Студия "Квартал 95" сняла тизер новой романтической комедии "Я, ты, он, она". Главные роли в фильме сыграют звезды "Квартала" Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, популярная певица и дебютантка в полнометражном кино Надя Дорофеева и литовская актриса Агне Грудите, известная украинским зрителям по роли в сериале "Нюхач".

Проект "Квартала 95" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино и реализуется при государственной поддержке.

Съемки фильма начнутся уже в конце июня. В центре сюжета - супруги Максим и Яна, которые переживают затяжной кризис в отношениях и намерены расстаться. В течение испытательного срока, предоставленного судьей, с парой начинают происходить безумные неожиданности, которые изменят их жизнь навсегда.

Съемки тизера проходили возле Национального музея народной архитектуры и быта в Пирогово и продолжались в течение 8 часов. В поле была построена декорация - торжественная арка из цветов для проведения выездной свадебной церемонии.

Владимир Зеленский не только исполняет одну из главных ролей в фильме, но и дебютирует на проекте как режиссер-постановщик. Владимир впервые соединил на площадке сразу три амплуа - актера, режиссера и продюсера.

Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надя Дорофеева и Агне Грудите Фото: пресс-служба

Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надя Дорофеева и Агне Грудите Фото: пресс-служба

Для него эта съемка оказалась особенно непростой - в течение дня Зеленский получил по 14 пощечин от Нади Дорофеевой и Агне Грудите. Чуть меньше физических повреждений было у Кошевого, но и он "получил на орехи" от девушек.

Колоритным актерским ансамблем руководила Народная артистка Украины Тамара Яценко.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Владимир Зеленский ярко потроллил Полякову в образе Тины Кароль.