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"За кого голосовать будете?" Звезды "Квартала" позабавили сеть новым видео

1.1тЧитать материал на украинском

Артисты студии "Квартал 95" рассмешили пользователей сети серией роликов о "подкупе на выборах", где также пошутили над основателем "Квартала", кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Так, на видео артисты студии Степан Казанин и Александр Пикалов высмеивают комичную ситуацию подкупа избирателей гречкой. В момент, когда один из актеров ест гречку, его спрашивают о том, за кого он будет голосовать. Тот отвечает таким образом, что с трудом можно разобрать фамилию Зеленского. Видеоролики опубликовал на своей странице в Instagram Евгений Кошевой (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пользователи оценили шутку "квартальцев", поддержав их в комментариях. Многие отметили, что видео рассмешили их, а сами артисты умело иронизируют над сложившейся в стране ситуацией.

Студия "Квартал 95"

Студия "Квартал 95"

"1+1"

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"Это шедевр! Смеюсь, не могу остановиться!" – написали фолловеры.

"Уважаю вас, весельчаки", – добавили другие.

"За кого голосовать будете?" Звезды "Квартала" позабавили сеть новым видео

"За кого голосовать будете?" Звезды "Квартала" позабавили сеть новым видео

"За кого голосовать будете?" Звезды "Квартала" позабавили сеть новым видео

"За кого голосовать будете?" Звезды "Квартала" позабавили сеть новым видео

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Персоны
Александр ПикаловВладимир Зеленский
Теги
95 КварталВыборы 2019
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Чогось не всім смішно.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель опять скурвился...опять Тимошенка приказала ему запретить комментировать о ней материалы))не верите...??Проверьте...Демократия на Окраине в самом разгаре...Всех кандидатов можно в комментах поливать..Юлию...ни ни)))
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