"За кого голосовать будете?" Звезды "Квартала" позабавили сеть новым видео

Артисты студии "Квартал 95" рассмешили пользователей сети серией роликов о "подкупе на выборах", где также пошутили над основателем "Квартала", кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Так, на видео артисты студии Степан Казанин и Александр Пикалов высмеивают комичную ситуацию подкупа избирателей гречкой. В момент, когда один из актеров ест гречку, его спрашивают о том, за кого он будет голосовать. Тот отвечает таким образом, что с трудом можно разобрать фамилию Зеленского. Видеоролики опубликовал на своей странице в Instagram Евгений Кошевой (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пользователи оценили шутку "квартальцев", поддержав их в комментариях. Многие отметили, что видео рассмешили их, а сами артисты умело иронизируют над сложившейся в стране ситуацией.

Студия "Квартал 95" "1+1"

"Это шедевр! Смеюсь, не могу остановиться!" – написали фолловеры.

"Уважаю вас, весельчаки", – добавили другие.

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