"Я влюбился!" Борис Апрель в женском обличье произвел фурор на "Голосі країни"

Бывший участник проекта "Фабрика звезд" Борис Апрель, который в 2014 году сменил пол и стал называть себя Аней Эйприл, принял участие в шоу "Голос країни-8" под псевдонимом Зианджа. Выступление ранее известного певца-фрика поразило всех судей и находящихся в зале зрителей (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Видеоролик с выступлением бывшего Бориса Апреля был опубликован на YouTube-канале проекта.

Аня Эйприл впервые спустя 10 лет вышла на сцену, исполнив песню "Smashed into you" Beyonce.

Зианджа, ранее известная как Боря Апрель YouTube

Судьи "Голоса" пришли в шок от поразительных перемен, которые произошли с артистом, отметив, что нынешняя певица Зианджа выглядит прекрасно и обладает уникальным, необычным тембром голоса.

Исполнение песни по достоинству оценили все четверо судей, однако певец-трансгендер принял решение продолжать путь в проекте в команде Потапа. Сам же звездный судья очень обрадовался выбору певца, громко крикнув в адрес Зианджи: "Я влюбился!".

Как сообщал "Обозреватель", участник вокального шоу "Голос країни-8" Никита Трондин довел всех судей до слез рассказом о смерти своей мамы, которой он посвятил свое выступление.