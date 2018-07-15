Станислав Боклан: я не уехал из этой страны - значит, я патриот

Не раз приходилось слышать, что у актера Станислава Боклана довольно сложный характер. Поговаривали, он не любит давать интервью, да и время для общения находит крайне редко, столь насыщенный его каждодневный график.

Станислав Боклан в эпизоде сериала "Крепостная" Фото: телеканал СТБ

После нескольких мало успешных попыток пригласить актера побеседовать, мы таки встретились на съемочной площадке сериала "Крепостная", который выйдет на телеканале СТБ весной 2019 года. Станислав Боклан играет там одну из ролей.

- Ну и чего вы от меня хотите, - с наигранным безразличием измерил меня взглядом Боклан, одетый во фрак, накладные усы и бороду. - Пообщаться? Я вам кажусь интересным? Нет, я скучный, капризный и вовсе не интересный, - с улыбкой продолжил он по дороге в гримерку.

Воспользовавшись перерывом между съемками, в тесном вагончике на колесах мы перекинулись с актером парой слов о его нелегкой профессии, свободном времени и характере, тайном увлечении стихами и украинском кино.

- Как-то вы говорили: "всю жизнь играю бандитов, всяких негодяев..." Вот только не ясно было из интервью, по душе вам это, то ли не очень. Как вам перевоплощаться на площадке в негативных персонажей?

- Так и сказал? (смеется). Нет, я могу глупостей всяких наговорить, но здесь важно понимать один момент: мы (актеры - Ред.) можем отказываться от ролей, но мы их не выбираем, в том смысле, что нам предлагают тот или иной материал. Ну а в целом получается так, что я играю много разного, а наряду с этим уже и то вышесказанное вами. Если это не унижает достоинства моего государства, национального и человеческого достоинства, то почему не играть людей разных? Люди ведь и правда есть разные, все по-своему интересные, со своими судьбами.

- Правда ли то, что легкую, комедийную роль, скажем, как ваш персонаж в сериале "Коли ми вдома", сыграть сложнее, чем негодяя?

- Вы знаете (разглаживает накладную бороду и усы), все роли не так просты, как это может показаться со стороны. Может показаться, что Григория Бакулина игралось легко и непринужденно, из-за его такого легкого отношения ко всему происходящему, а на самом деле поначалу было огромное количество дублей, всяческие недовольства режиссера, потому что этой легкости нужно было добиться в кадре. А это все очень сложно на самом деле. Но зачем зрителю эта кухня? Он должен видеть только то, что мы выдаем в итоге.

- Да, как-то вы упоминали, что в отличие от кино, в театре не можете отказаться от ролей…

- Не могу, в театре я на службе. Там мне говорят вот это играть, и я играю.

Станислав Боклан в эпизоде сериала "Коли ми вдома" Фото: телеканал СТБ

- Была ли среди ролей такая, которую вам вот совсем не хотелось играть? Или было неприятно, некомфортно?

- Конечно, бывают такие роли. Но я же работаю в театре, и это я знаю, что они мне не нравятся, но я должен прийти, и играть. И в этот вечер эта роль будет самой любимой, иначе можно просто сойти с ума. Мне может не нравиться спектакль, у меня такие были, они мне жутко не нравились по разным причинам, но нужно включать себя. У меня есть проекты, в которых мне жутко не нравится партнер, но, думаю, что и я ему не нравлюсь, но мы хорошо работаем, и зритель этого не замечает.

- У вас очень насыщенный график, в который вклиниться непросто. Как-то вы рассказывали, что каждый день проживаете условный день сурка, но ведь случаются и паузы. Как предпочитаете отдыхать, и что помогает вам отвлечься?

- Ну, начнем с того, что я не сильно напрягаюсь (смеется). Я просто работаю. И что немаловажно, я занимаюсь любимым делом. Конечно, физически устаю, утомляют переезды, ожидание, общение с журналистами, я ведь должен умничать. Но у меня есть какие-то свободные дни. Обычно я читаю, смотрю кино, которое мне интересно, нужно ведь следить за новинками. Люблю французское кино, американское, которое не задевает мозг. Ну и дача с внуками.

- Как вам последние кассовые новинки кино? Американское кино, которое не задевает мозг, это что-то вроде экшенов Marvel?

- Нет-нет, вы же спрашиваете об отдыхе. Да, есть что-то вроде "Теории хаоса", но есть ведь и настоящее кино, картины, которые потрясают. Скажем, "Три билборда на границе Эббинга Миссури". Это великое кино великого режиссера, драматурга Мартина Макдоны. Это, как по мне, то, к чему нужно стремиться, равняться в плане кино.

Фото: телеканал СТБ

- Раз уж затронули эту тему, насколько вы согласны с тем, что Оскар в этом году достался "Форме воды"?

- Не смотрел его. Как-то меня история про человека-амфибию не сильно задевает. Я люблю фильмы о мне понятном: любовь, ненависть, предательство. Не очень люблю фантастику.

- На площадке "Крепостной" вы упомянули, что у вас сейчас четыре проекта. Я так понимаю, соответствующий график складывается из-за большого количества предложений…

- Я не знаю, какие мне поступают предложения, мне никто не звонит. Звонят агенту.

- Но варианты ролей вы ведь просматриваете, как-то утверждаете их, отклоняете.

- Я просматриваю сценарий. Если он есть и он готов, если есть синопсис или что-то похожее, я всегда читаю. Как-то одна съемочная группа предлагала очень приличный гонорар, не буду называть фамилии, скажу лишь, что с очень приличным автомобилем я бы мог тогда появиться на улицах города (улыбается). Но сценарий мне не понравился, я отказался.

- Есть какая-то роль, которую согласились бы сыграть даже бесплатно?

- Нет, скорее есть такие режиссеры или продюсеры, с которыми я мог бы поработать, не думая о гонорарах. Тоже не буду называть фамилий, чтобы никого не обидеть, но они есть. Когда появляется возможность, я выручаю студентов, я не веду с ними разговоров о деньгах, знаю, что их нет. А выручать нужно, в свое время мне хотелось, чтобы меня тоже кто-то выручил.

Станислав Боклан на съемках сериала "Крепостная" Фото: телеканал СТБ

- В СМИ вас недавно назвали "следующим Богданом Ступкой". Как вам это сравнение?

- Заметьте, не я это придумал, и мне даже не хочется это обсуждать. Не знаю, у нас всегда вывешивают какие-то бирки, ценники, мне это не очень нравится. Нельзя быть тем, кто уже был. Нужно быть самим собой.

- Вы наверняка были знакомы с Богданом Сильвестровичем.

- Да, я с ним работал, правда, в одном только проекте. Репетировал с ним в одном спектакле, но потом ушел из него, и был еще такой сериал "Вчера закончилась война". Я имел удовольствие не столько быть с ним в кадре, хотя мы и были, сколько общаться в минуты покоя, отдыха.

Он был потрясающий рассказчик, было множество к нему вопросов, но очень сложно сказать, что я знал его таковым, каким он был на самом деле. Все-таки он был на работе, а не в быту. Но он был Богданом Ступкой, как ни крути. А вот эти разговоры, что кто-то занял чье-то место… Незаменимых нет, но есть же неповторимые. Повторить их невозможно.

- Всегда интересно было спросить по поводу роли в фильме "Поводырь". Часто ее называют лучшей среди ваших работ. Как сами считаете?

- Не думаю, что это лучшая моя роль. Лучшие еще впереди (улыбается). У меня есть пара-тройка ролей, фильмов, за которые мне стыдно перед взрослыми внуками не будет. Они есть, и слава Богу. Не думаю, что "Поводырь" - лучшая роль. Это одна из ролей, которые мне по случаю выпало сыграть.

Станислав Боклан в эпизоде картины "Поводырь" Фото: kinokrad.co

- Много было разговоров о сложностях во время съемочного процесса…

- Ага (смеется). И больше всего мне понравилось как на одном из украинских телеканалов в как-то там "звездной" программе сказали, что я испортил себе зрение на этом фильме (играя слепого кобзаря Ивана Кочергу в фильме "Поводырь", Станислав Боклан использовал специальные линзы, сквозь которые почти ничего не видел - Ред.)

На самом деле нет фильмов, где нет проблем во время съемок. Все они возникают по ряду субъективных и объективных причин, и этот процесс сложный. Он не радостный, он не печальный, это просто работа, и это нормально. Было жарко, а сегодня холодно - артист терпит, работает за деньги. Иногда его даже попрекают этим (улыбается).

- Цитата по теме "Поводыря", вы рассказали вот о чем: "Реакция людей на картину меня поразила. Думаю, в тот момент они как никогда понимали значение слов "патриотизм", "достоинство", и что на самом деле для них значит Украина".

- Да, но понимаете как, бывает счастливая судьба. У человека, у книги, у фильма, у картины… Я считаю, что фильму "Поводырь" повезло появиться на экранах именно тогда, когда такие события происходили в стране. Появись он годом ранее, его бы показали где-то на задворках парой сеансов и все бы это закончилось.

Но события в Украине на людей из оскаровской комиссии не влияли, и они смотрели на то, как сделан этот фильм. Наверное, у них возникли какие-то претензии, раз он не попал в шорт-лист. Наверное, он не впечатлил так людей вне этой эмоциональной волны. Какие-то призы он там получил, но…

Что еще радует в нашей стране, так это то, что призы, которые получают артисты, никак не влияют на их жизнь (улыбается). Можно, например, получить "Дзиґу", но она никак не изменит твою жизнь, ты просто поставишь ее на полочку. Есть у меня такая, называется "Полочка бессмысленных наград". Там стоит "Золотой Дюк", "Телетриумф" еще что-то. Дело в том, что всем на все плевать, эти потешки люди устраивают для себя.

Станислав Боклан в эпизоде сериала "Крепостная" Фото: телеканал СТБ

- Почему еще записал себе эту цитату. Вы подчеркнули, что зрители как никогда понимали значение слов "патриотизм", "достоинство", значение Украины. Как вы для себя понимаете эти вещи?

- Зачем вы задаете этот вопрос? Честно вам скажу, я не люблю этих вопросов, они будто требуют в наше время какого-то специального ответа, чтобы никто ничего не заподозрил.

- Да нет, в том-то и дело, что не требуют. Так почему-то стали думать, а ведь это совершенно простые вещи. Ваш взгляд, ваше личное мнение о них, не более.

- Нет, не люблю этих вопросов. Послушайте, я живу в этой стране, я работаю в этой стране, здесь живет моя мама, здесь похоронены мой отец, моя бабушка, мой дед и так далее. Это моя страна, и если я еще не уехал из этой страны, значит я патриот.

- Как-то в театре доводилось наблюдать, как играет ваш брат Николай. В фильмах же встречаю его реже. Расскажите о ваших отношениях. Не было ли между вами конкуренции, возможно, вам, как старшему брату, приходилось советовать что-либо младшему. Возможно, наоборот.

- Нет, мы с братом два абсолютно автономных творческих человека. Мы не обсуждаем творческую жизнь друг друга, радуемся успехам друг друга, огорчаемся, но вопрос обсуждений и восхищений или совместных печалек никогда не стоит. В семьях у нас об этом нет разговоров, мы занимаемся работой. Она может складываться, может не складываться, а нашу с братом работу в театре или кинематографе пусть оценивают другие.

Я рад, что брат не ошибся в выборе профессии, думаю, и он не сомневается в правильности моего выбора, и это самое главное. Потому что ошибиться в выборе профессии и выбрать актера - это большая проблема для человека, если ты в ней не состоялся. Кроме безумия, внутреннего разрыва и депрессии, ощущения ненужности ничего не остается, и это страшно.

Станислав Боклан в эпизоде сериала "Крепостная" Фото: телеканал СТБ

- Вы не раз упоминали, что у вас сложный характер. Какие черты могли бы назвать, которые, возможно, вам не нравятся самому?

- Я очень милый и добрый человек вне своей работы. Но я нетерпимый к неподготовленности, к незнанию профессии, к наплевательскому отношению к профессии и так далее. Здесь я очень тяжелый, неуютный человек.

- Перечисленное, в общем-то, и не назовешь плохими чертами.

- Нет, ну почему же. Можно было бы быть более равнодушным ко всему, но меня это задевает. Я считаю, что у нас очень непростая и требующая огромных эмоциональных затрат и здоровья профессия, поэтому я нетерпимый к людям, которые считают, что мы занимаемся ерундой.

- Возможно, остались в памяти ситуации со съемочной площадки или за ее пределами, о которых из-за характера вам приходилось пожалеть?

- Нет, ну это у всех бывает. Вспылишь, потому думаешь, что надо было поспокойнее как-то вести себя, но это нормально. Не думаю, что вы найдете человека, который скажет, что я его оскорбил или унизил. Я могу пошутить иногда жестко, но если я понимаю, что перегибаю палку, я извинюсь. Правда. Искренне извинюсь, всяко бывает, мы все живые люди. Поэтому я всегда стараюсь проанализировать, извиниться и так так далее. Ну а есть вещи, которые я не прощаю.

- Например?

- Нет-нет, зачем вам это? Я, бывает, многое людям не прощаю, и тоже страдаю от этого непрощения. Прощать все-таки нужно.

Фото: kinokrad.co

- Факт или ложь о вас: правда ли то, что в моменты депрессий вы пишите стихи?

- Да нет, депрессий у меня не бывает (улыбается), я очень жизнелюбивый человек. Бывает печальное настроение, но стихи я и просто так иногда пишу.

- О чем обычно пишете?

- О всяком. Слава Богу, их мало кто знает. Иногда читаю друзьям, знают те, кому нужно знать. Вот многие коллеги не знают эпиграмм на них написанных, некоторые люди сам просили, чтобы я на них написал. И я писал, но не всегда это получалось хорошо.

Потому я вам так скажу, к литературе, как к виду деятельности, я отношусь серьезно, но сам к ней в данный момент не отношусь профессионально. А в силу этого я считаю ее не столько своим хобби, сколько неким выражением настроения, и не выношу на общий суд то, что пишу.

- То есть эксклюзивно четыре строчки для интервью…

- Нет (качает головой).

- Ну попробовать я должен был. Мы вспоминали сегодня фильмы, но об украинском кино говорили мало. Что думаете о современном отечественном кинематографе? Говорят, переживаем подъем, хорошо показал себя 2017-й…

- Вот у тех, кто говорит, и стоило бы спросить о подъеме. Я пока ничего не вижу. Мне кажется, для того, чтобы был подъем, должна быть очень серьезная государственная программа. Вы ее наблюдаете?

- Она как бы есть, но как бы и нет.

- Вот. На этом и достаточно.

Станислав Боклан в эпизоде сериала "Коли ми вдома" Фото: телеканал СТБ

- Ну а если говорить о том, как сняты последние украинские фильмы? Каковы их сюжеты и постановка?

- Я не даю подобных оценок. Во мне нет такого. Я не кинокритик. Единственное, что могу сказать - у нас есть очень талантливые люди, и при нормальной финансовой поддержке они могли бы создавать, не выкручиваться, а снимать достойное кино. А сегодня это большие финансовые затраты.

Если государство настолько доброе, что может помочь в финансировании, то 20-30% стоимости съемочного процесса это очень хорошая помощь, да? 30%, а остальное находите сами, делайте, что хотите. Я считаю, что на сегодняшний день государство относится плево к этому вопросу. Но пусть это будет единственный вопрос, к которому оно относится плево. Только не "клево", а "плево" же напишите (смеется).

- Украинский зритель, по-вашему, в достаточной мере поддерживает отечественный продукт? Вспомним фильм-рекордсмен "Киборги". Триста с лишним тысяч зрителей. Рекорд, однако цифра ведь смешная в масштабе страны.

- А "Свингеров" сколько посмотрело?

- Не следил, если честно.

- Вот. Смотрите, книга, картина, кино… ничего из этого нельзя сделать, если людям это не интересно. Я видел "Свингеры". Посмотрел, и пришел к выводу, что можно закрывать театральные институты. Они не нужны. Любой человек может сниматься в кино. Зачем эти ВУЗы, университеты, если можно просто снимать "DZIDZIO Контрабас"?

Но на этот продукт идут люди и смотрят. Человек не пойдет на то, что ему не интересно, значит, таковы интересы наших людей. Миллионы идут смотреть "Свингеров" и небольшое количество идет на "Киборги". Значит, им это нужно.

- Как считаете, почему так происходит?

- Потому что мы все это заслужили.