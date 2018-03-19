Выборы Путина: российский артист предсказал неизбежную войну

Результаты прошедших в России выборов президента являются ничем иным как сигналом цивилизованному миру, что в случае агрессии со стороны РФ страну можно уничтожать вместе с ее народом - рабами и шовинистами, массово поддерживающими международного преступника и убийцу. Противостоять ему можно только оружием, войной, которая непременно будет.

Так на личной странице в Facebook российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский прокомментировал "рекордное лидерство" Путина в президентской гонке 2018 года, о котором сообщает ЦИК якобы по факту обработки 99% бюллетеней.

Алексей Лебединский Фото: apostrophe.com.ua

"Сегодня Россия окончательно стала в глазах всего мира опасным у*бищем. Это и есть самое страшное - теперь уже невозможно сказать, что лишь власть преступна, три четверти населения поддерживают международного преступника, вора и убийцу, поддерживают войны, беспредел и насилие, в том числе над собой.

Несостоявшийся бойкот выборов, по мнению артиста, мог бы показать, что "огромная часть населения не признает псевдодемократические игры российской власти".

"Теперь результаты выборов - сигнал цивилизованному миру о том, что Россию можно в случае новых агрессий с ее стороны уничтожать вместе с ее народом-рабом-убийцей-шовинистом, не церемонясь с жалкими 3-5 процентами тихо и трусливо противостоящих режиму людей", - продолжил он.

Своим согражданам Лебединский посоветовал бежать из страны.

"Те, кто еще может уехать из страны, хоть на последние деньги, уезжайте. Путин со своими преданными идиотами и сволочами хочет главенствовать. Для этого есть лишь один козырь - оружие. Поздравляю всех с выборами. Война будет. Не сомневайтесь", - резюмировал он.

Под постом певца развилась активная дискуссия, в комментариях указали на всю горечь ситуации, некоторые пользователи признались, что действительно намерены покинуть РФ.

Напомним, Согласно последним данным ЦИК по итогам подсчета 99,84% голосов, Владимир Путин набрал 76,66% голосов, на втором месте Павел Грудинин (11,8%), на третьем месте Владимир Жириновский (5,66%).

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