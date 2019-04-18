"Вы опять врете!" Панин влез в скандал с фанатом "Л/ДНР" Панкратовым-Черным

Одиозный российский актер Алексей Панин заступился за народного артиста Александра Панкратова-Черного, которого сняли с рейса в Барнауле.

Он записал видеообращение к журналистам по поводу скандала и опубликовал ролик в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Панин рассказал, что разговаривал с артистом 50 минут по телефону и узнал, что происходило на самом деле на борту самолета.

Алексей Панин и Александр Панкратов-Черный

"Еще раз вам всем хочу сказать: перестаньте спекулировать на громких именах, на людях, которых любит вся страна. Я из первых уст знаю, что произошло в самолете. Вы опять врете людям и устраиваете скандалы на ровном месте", – отметил он.

Напомним, что инцидент с Панкратовым-Черным произошел 17 апреля. Он собирался лететь бизнес-классом в Москву. Уточнялось, что артист во время посадки попросил водку и вел себя неадекватно. Хотя на видео актер говорил, что находится в нормальном состоянии, и просил прощения у пассажиров. Его супруга также опровергла информацию, что он был пьяным.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже появилось новое видео с артистом уже после того, как его сняли с рейса. В комментарии журналистам он жестко обозвал компанию "Аэрофлот" и бортпроводника, с которым произошел конфликт на борту.

Что примечательно, Панкратов-Черный симпатизирует террористам "Л/ДНР" на Донбассе. В 2017 году он приезжал на оккупированные территории с концертом, после чего записал видео о "бан*еровцах" и фашистах.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.