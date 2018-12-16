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Вместо Зеленского: в "Квартале 95" предложили нового кандидата в президенты Украины

9.4тЧитать материал на украинском

Популярная украинская юмористическая студия "Квартал 95" посмеялась над возможным выдвижением в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского и предложила "альтернативную кандидатуру".

Ведущая "Женского квартала" Елена Кравец, которая на шоу часто исполняет роль лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, заявила, что могла бы составить Зеленскому конкуренцию.

"Для тех, кто не знает, "Кварталов" теперь два - вечерний и женский. Конечно же, нас начали сравнивать, проводить параллели. Так вот, в связи с этим у меня вопрос – почему никто не спрашивает, иду ли я? Вы же видели рейтинги – там на первом месте Тимошенко, на втором кое-кто из "Квартала". А я, получается, и Тимошенко, и кое-кто из "Квартала" – а рейтинги же суммируются?" – рассказала она.

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По словам Кравец, она уже столько лет играет Тимошенко, "что начались фантомные амбиции".

"Но мне идти в президенты – значит выйти из зоны комфорта. Есть две проблемы – во-первых, впервые придется сказать на публике, что мне больше 35 лет, а во-вторых, я до сих пор не знаю, как сказать об этом Вове Зеленскому", - добавила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "Квартал 95" посмеялась над народным депутатом Михаилом Добкиным.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийЕлена Кравец
Место
Украина
Теги
95 Кварталвыборы в Украине
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