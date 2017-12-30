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Вместе на светлой стороне: популярная певица трогательно поздравила украинцев

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Погостив в студии ObozTV, украинская поп-исполнительница Светлана Тарабарова, записала для читателей "Обозревателя" искреннее поздравление с наступающими праздниками.

В коротком ролике певица пожелала украинцам беречь себя и своих родных.

"Пожалуйста, берегите себя, берегите своих родных и оставайтесь вместе со мной на светлой стороне музыки", - подчеркнула Тарабарова.

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Светлана Тарабарова известна в украинском шоу-бизнесе не только как певица, но и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актриса. В 2014 году знаменитость стала обладательницей национальной музыкальной премии "Песня года 2014".

До старта сольной карьеры Светлана Тарабарова пела в составе поп-группы Real O.

Смотрите также на "Обозревателе", как прошла свадьба Светланы Тарабаровой и ее возлюбленного, который оказался на 14 лет страше ее.

Персона
Светлана Тарабарова
Место
Украина
Объекты
Новый годНовый год-2018Рождество
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