" Вкусная грузинская "хинкалина": Леся Никитюк порадовала фанов пикантными фото

Известная украинская артистка,ведущая проекта "Хто зверху" на Новом канале, а также экс-звезда проекта "Орел и Решка" Леся Никитюк поделилась с подписчиками откровенными фото.
Так, знаменитость предстала перед поклонниками в одном белье, которое позволяет разглядеть ее соблазнительное тело. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте Леси.
Телеведущая в присущем ей стиле с юмором подписала пикантные фотографии.
"Вкусный грузинский Хинкалина", - отметила Никитюк, очевидно намекая, что фото сделано во время ее отдыха в Грузии.
Леся Никитюк
Instagram @lesia_nikituk
Всего за несколько часов фото Лест Никитюк собрало почти 100 тысяч лайков, а также десятки комментариев от фанатов артистки, которые написали ей массу комментариев.
Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками секретом, который наиболее эффективно помогает поддерживать фигуру в тонусе и не поправляться.