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" Вкусная грузинская "хинкалина": Леся Никитюк порадовала фанов пикантными фото

1.9тЧитать новость на украинском

Известная украинская артистка,ведущая проекта "Хто зверху" на Новом канале, а также экс-звезда проекта "Орел и Решка" Леся Никитюк поделилась с подписчиками откровенными фото.

Так, знаменитость предстала перед поклонниками в одном белье, которое позволяет разглядеть ее соблазнительное тело. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте Леси.

Телеведущая в присущем ей стиле с юмором подписала пикантные фотографии.

"Вкусный грузинский Хинкалина", - отметила Никитюк, очевидно намекая, что фото сделано во время ее отдыха в Грузии.

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Леся Никитюк

Instagram @lesia_nikituk

Всего за несколько часов фото Лест Никитюк собрало почти 100 тысяч лайков, а также десятки комментариев от фанатов артистки, которые написали ей массу комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками секретом, который наиболее эффективно помогает поддерживать фигуру в тонусе и не поправляться.

Персона
Леся Никитюк
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