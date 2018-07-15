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СпортLady

"Вас не узнать!"Джамала удивила фанов откровенными фотографиями

1.9тЧитать новость на украинском

Украинская певица Джамала порадовала фанатов летними "жаркими" фотографиями. На них она позирует в разных купальниках, а также загорает и плавает вместе со своим мужем и маленьким сыном.

Снимки с отдыха в Турции певица опубликовала в своем Instagram. Фотографии моментально набрали сотни лайков и тысячи комментариев от ее фанатов.

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"Невероятно выглядите", "Натуральность вам к лицу", "Не узнать вас, очень хорошо выглядите", ― обсыпали комплиментами певицу.

instagram.com/jamalajaaa

instagram.com/jamalajaaa

Как писал OBOZREVATEL, Джамала поразила своих подписчиков нарядом с глубоким декольте.

Персона
Джамала
Место
Турция
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