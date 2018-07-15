"Вас не узнать!"Джамала удивила фанов откровенными фотографиями

Украинская певица Джамала порадовала фанатов летними "жаркими" фотографиями. На них она позирует в разных купальниках, а также загорает и плавает вместе со своим мужем и маленьким сыном.
Снимки с отдыха в Турции певица опубликовала в своем Instagram. Фотографии моментально набрали сотни лайков и тысячи комментариев от ее фанатов.
"Невероятно выглядите", "Натуральность вам к лицу", "Не узнать вас, очень хорошо выглядите", ― обсыпали комплиментами певицу.
instagram.com/jamalajaaa
instagram.com/jamalajaaa
Как писал OBOZREVATEL, Джамала поразила своих подписчиков нарядом с глубоким декольте.