"Вас не узнать!"Джамала удивила фанов откровенными фотографиями

Украинская певица Джамала порадовала фанатов летними "жаркими" фотографиями. На них она позирует в разных купальниках, а также загорает и плавает вместе со своим мужем и маленьким сыном.

Снимки с отдыха в Турции певица опубликовала в своем Instagram. Фотографии моментально набрали сотни лайков и тысячи комментариев от ее фанатов.

"Невероятно выглядите", "Натуральность вам к лицу", "Не узнать вас, очень хорошо выглядите", ― обсыпали комплиментами певицу.

instagram.com/jamalajaaa

instagram.com/jamalajaaa

Как писал OBOZREVATEL, Джамала поразила своих подписчиков нарядом с глубоким декольте.