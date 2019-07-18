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Вайкуле поддержала Катамадзе после отказа выступать в России

2.3т Читать материал на украинском

Знаменита латвийская певица Лайма Вайкуле поддержала грузинскую певицу Нино Катамадзе после резких высказываний о России и отказа выступать там.

Как сообщает издание Super, 55-летняя певица так впечатлилась речью грузинской коллеги, что пригласила ее выступить на своем фестивале в Юрмале.

Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе

Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе

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Отмечается, что в Юрмале Катамадзе будет петь на одной сцене со звездами российского шоу-бизнеса — Стасом Михайловым, Еленой Ваенгой, Сергеем Лазаревым и многими другими. Видимо, соседство с ними Нино не смутило, как и то, что выступать ей придется перед русскоязычной публикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии, и заявила, что больше не собирается выступать в России.

В результате на артистку посыпалась критика. В частности, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев обозвал ее заявление "рекламной кампанией" и потребовал от жителей Грузии извинится перед РФ за события 2008 года.

Популярный певец Сосо Павлиашвили призвал не осуждать джазовую исполнительницу. Позже стало известно, что концерт Катамадззе в Москве так и не отменили.

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Персоны
Лайма Вайкуле Нино Катамадзе
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
ну теперь ждем концерты на задворках империи.или шпотные ларьки с лаврушники обеспечить концертами.как там юрмала процветает.
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hunt andres
hunt andres
Смешно. Мощный протест грузинской менестрельши. Кстати, обоз, настоящая Вайкуле на 10 лет старше. Ей уж 65 стукнуло:-)))
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