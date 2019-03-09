В сеть слили инсайдерские подробности выступления Лазарева на "Евровидении-2019"

Еще до официальной премьеры песни российского певца Сергея Лазарева, с которой он представит РФ на международном конкурсе "Евровидение-2019", в сеть слили инсайдерскую информацию о выступлении.

Данные о сюжете и подробностях ролика появились на Telegram-канале с названием "Только никому..." В распоряжении ресурса оказалось коммерческое предложение от представителей артиста.

"Срочная новость! Сергей Лазарев снимает клип на евровидийную песню и вовсю ищет спонсоров... ой, то есть главных героев. Требуются: девушка и несколько детей, которые оплатят видео", — сказано в сообщении. Так, в опубликованном предложении действительно идет речь о поиске как актеров, так и финансовой поддержки певца.

Бюджет клипа, судя по опубликованным данным, составляет 5 млн рублей (около 2 млн гривен). "По желанию и, видимо, за отдельную плату, эта компания потом сможет поехать в Израиль в составе команды Сергея", — добавили авторы канала.

Скрин сообщения "Только никому..."

Отметим, премьера песни и клипа состоялась в 19:00 (по московскому времени). Сообщение с инсайдерскими подробностями конкурсной композиции были опубликованы в 17:00.

В то же время раскрытие песни Лазарева "обвалило" место России в прогнозах букмекеров на "Евровидении-2019".

instagram.com/lazarevsergey

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лазарев раскрыл главную цель на "Евровидении-2019". Его решение представлять РФ во второй раз жестко раскритиковали в сети, назвав неразумным.

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