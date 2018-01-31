В разводе Джигарханяна поставили жирную точку

Скандальная история развода легендарного актера Армена Джигарханяна и украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая длилась еще с октября 2017 года, закончена - пара официально разведена.

Об этом пишут Дни.Ру.

В среду, 31 января, Кунцевский суд города Москвы принял решение о разводе Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской, вопреки апелляционной жалобе, ранее поданной пианисткой.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская Cosmopolitan

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"Заседание прошло в закрытом режиме. Постановлением суда решение мирового судьи оставлено без изменения, апелляционная жалоба не удовлетворена", – заявила адвокат Виталины, при этом отказавшись комментировать происходящее журналистам экс-супруга своей подзащитной.

Как сообщал "Обозреватель", нашумевший развод известного советского актера Армена Джигарханяна ранее был признан недействительным в связи с поданной аппеляцией экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.