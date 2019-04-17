В ожидании грандиозного события: какой будет “Золота Жар-птиця”-2019

Ключевые фигуры церемонии награждения и звёзды шоу-бизнеса приоткрыли занавес подготовки к музыкальному событию в этому году.

Уже завтра, 18 апреля, Украина узнает, кто получит заветные статуэтки премии “Золота Жар-птиця”. Подготовка к уникальному шоу выходит на финишную прямую! Эксклюзивные номера, невероятное количество света, необычные декорации — именно в такой “огранке” перед зрителями предстанет церемония версии 2019 года, передает пресс-служба.

— Всё, что мы придумали, всё, к чему мы готовились, наконец-то можно будет увидеть на сцене! Всех нас охватывает приятное волнение. Я благодарю всю семью “Таврийских Игр” (это действительно просто компания, а семья!) за командную работу и приподнятое настроение на протяжении всего времени сотрудничества! — комментирует режиссёр-постановщик “Золотої Жар-птиці”-2019 Катя Царик.

Основная задача премии, по мнению продюсера телеканала М2 Романа Мухи, — показать, что музыкальная индустрия признаёт и поддерживает музыкантов, качество их творчества оценивается профессиональным сообществом:

— Мы хотим, чтобы артисты получали обратную связь от людей и от нас как продюсеров и понимали, что они нужны! Выиграть премию — это действительно историческое событие для каждой звезды украинской музыкальной сцены. Какие страсти кипят на сцене и бэкстейдже! Исполнители действительно стремятся одержать победу!

К потрясающему шоу ответственно готовятся и сами артисты. Работа при их непосредственном участии была начата за полтора месяца. Так, обладательница премии в номинации “Народный хит”, певица Alyosha, считает возвращение “Золотої Жар-птиці” едва ли не важнейшим событием в украинском шоубизе:

— Для каждого артиста эта награда — красноречивое подтверждение того, что именно ты достоин признания людей. И ты делаешь музыку не просто так! Её любят, слушают...

Рекордсменом по количеству полученных наград за всё время существования “Золотої Жар-птиці” является группа “Воплі Відоплясова”: они удостаивались премии десять раз! В этом году “ВВ” тоже заявлены в двух номинациях, а фронтмен группы Олег Скрипка готовится танцевать на сцене в окружении очаровательных барышень, как в видео на песню “Кобіта”:

— Я вообще человек непафосный... Главное — что наши песни нравятся! Я рад возрождению премии, потому что я за традиции! Желаю всем победителям победы, участникам — участия, а всем зрителям — наслаждения от классного шоу!

Церемония награждения премии “Золота Жар-птиця” состоится 18 апреля в 18:00 в Национальном дворце “Украина”. Кроме вручения заветных статуэток, зрителей ждёт и гала-концерт; эксклюзивные номера представят THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, “ВВ”, Злата Огневич, Pianoбой, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, Alyona Alyona, TARABAROVA, David Axelrod, Андриана, Александр Пономарёв. Специальным гостем вечера станет Тина Кароль в дуэте с группой “Бумбокс”.

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