В России отменили спектакли с госпитализированным Добронравовым

В России отменили спектакли с запрещенным в Украине российским актером, звездой сериала "Сваты" Федором Добронравовым, который ранее попал в больницу.

Так, были отменены спектакли "Где мы?" и "Чудики" в Московском театре Сатиры и в Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на агента актера Ирину Сойкину.

"Спектакль "Где мы?" в Театре сатиры 21 марта отменен, а также спектакль "Чудики" (продюсерской компании Добронравова) в Петербурге 25 марта", — сообщила агент.

Ранее Сойкина подтвердила, что Добронравов попал в больницу. Она не раскрыла подробностей, но уточнила, что "уже ничего страшного".

Напомним, осенью 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в так называемый "черный список" - перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Причиной этому стала поддержка актером аннексии Крыма Россией.

Как писал "Обозреватель", ранее Добронравов проболтался о продолжении запрещенных в Украине "Сватов".