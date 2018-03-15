В среду, 21 марта, в Киеве презентуют уникальное музыкальное приложение Louder.me.

Его особенность состоит в том, что приложение ставит всех музыкантов в равное положение, и позволяет слушателям вершить их судьбу. Louder.me уже представляли себя в рамках двух крупных фестивалей — Zaxidfest и "Файне Мiсто", где пользовались большой популярностью среди молодых музыкантов. "Обозреватель" предлагает детальнее узнать о приложении.

Его разработчик Евгений Тымчик является фронтменом двух тяжелых групп The Nietzsche и Septa, так что не понаслышке знает, как нелегко приходится в Украине даже популярным неформатным группам, не говоря уже о молодых.

В этом году Louder.me приезжали со своими сценами на два крупнейших фестиваля — Zaxidfest и "Файне Мiсто". По словам Евгения Тымчика, на "Файне Мiсто" они планировали приехать с палаткой и маленькими колонками, но совершенно неожиданно всё переросло в полноценную сцену с приличным светом и звуком, где молодые группы в формате джемов и баттлов смогли показать себя.

Louder.Me

Louder.Me

Приложение Louder.me бесплатно для скачивания и рассчитано на молодых музыкантов, которые могут добавлять туда свои треки, а слушатели — определять их рейтинг путем голосования.

"Наше приложение создано для тех, для кого получить еще один канал продвижения своей музыки, очутиться там, где их творчество востребовано больше, важнее заработка. На многих сервисах молодые музыканты изначально поставлены в неравные условия с популярными артистами. Например, чтобы в Spotify попасть в плейлисты сервиса, у тебя должно быть больше 500 прослушиваний трека в месяц", — объяснил создатель Louder.me.

Louder.Me

Louder.Me

В новом приложении музыканты изначально поставлены в равные условия, а их треки показываются равному количеству пользователей. Уже после получения определенного количества оценок треки с высшим баллом попадают в плейлисты и чарты и показываются пользователям чаще, чем песни с низким рейтингом.

В приложении нет официальной рекламы и возможности каким-либо образом купить или заработать высокий рейтинг. Это дает возможность молодым некоммерческим проектам показать свое творчество и, если оно достойно — получить свою базу благодарных слушателей.

Отметим, что на презентации приложения в Киеве, которая состоится 21 марта в клубе BelEtage, выступят популярная инди-группа Vivienne Mort и электронный музыкант Cape Cod.

Гостями мероприятия станут украинские музыканты — как начинающие, так и уже хорошо известные, концертные организаторы, букеры, журналисты, редактора и все, кто так или иначе создают музыкальную индустрию в Украине.

Каждый, небезразличный к музыкальной сфере и тому, что в ней происходит, человек также может получить возможность попасть на презентацию, заполнив форму по ссылке.

Vivienne Mort — украинская инди-группа, основанная Даниэлой Заюшкиной в 2010-м году. На их счету шесть альбомов, на их концертах постоянные аншлаги. А сейчас группа готовится к важному событию в своей жизни — первому концерту с симфоническим оркестром, который состоится 14 апреля в Октябрьском Дворце.

Vivienne Mort

Cape Cod — электронный проект Максима Сикаленко, который умело миксует хаус с множеством других стилей музыки, и последние несколько лет продвигает современный саунд на собственном лейбле Kiev House Records. Сейчас Максим работает над вторым студийным альбомом, выход которого запланирован на сентябрь 2018 года и будет частично представлен на Louder.me Release Party.

Cape Cod

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