Умер лидер культовой группы ''Нэнси''

Утром в четверг, 18 октября, скончался лидер знаменитой украинской группы 90-х "Нэнси" Сергей Бондаренко.

Артисту был 31 год. Коллектив основал отец Сергея, который и сообщил о смерти сына на своей странице в Facebook.

Сергей Бондаренко скончался в 04:04 утра. О причинах смерти солиста группы пока не сообщают, но отмечают, что она не связана с несчастным случаем. Вы можете ознакомиться с реакцией соцсетей на это печальное событие в нашем отдельном материале.

Сергей Бондаренко Facebook Анатолий Бондаренко

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Напомним, что группа "Нэнси" была создана в 1992 году Анатолием Бондаренко в городе Константиновка Донецкой области. КОллектив прославился благодаря своему главному хиту "Дым сигарет с ментолом", автором которого является Бондаренко-старший. Сергей вошел в состав группы в 2000-х годах, практически став новым фронтменом коллектива. В декабре 2018 года у группы "Нэнси" был запланирован масштабный концерт в киевском "Дворце спорта" с новым шоу.

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