МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Украинцам вас не хватает..." Известная певица после тяжелой болезни внезапно запела

2.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Евгения Власова, которая в прошлом году угодила в реанимацию и перенесла несколько сложных операций, внезапно представила новую песню.

Украиноязычный трек получил название "Відчуття". Композицию Евгения презентовала на официальном YouTube-канале (чтобы послушать песню, доскролльте новость до конца).

"Я очень соскучилась по своему слушателю. Ведь рядом со мной самые преданные и верные поклонники! Наконец, могу их порадовать новой песней. Очень рада, что она получилась позитивной, и живой, как и сама весна. В моей жизни наступает новый творческий этап. И сегодня, как никогда, я понимаю, как много мне хочется сказать со сцены", – поделилась впечатлениями Власова.

Евгения Власова

Евгения Власова

Instagram @eygeniavlasova

В описании к лирик-видео на песню "Відчуття" также уточнили, что ранее певицу поклонники "буквально засыпали просьбами" вернуться на украинскую сцену.

Новости
''Мой сынуля'': певица Евгения Власова озадачила снимком с новорожденным ребенком

"Весна – пора возрождения. Заявить о новом творческом этапе Евгения решила 8 апреля, в свой день рождения. Евгения в великолепной форме! И не только вокальной", – отметили в сообщении.

В комментариях под роликом пользователи сети поддержали артистку и поздравили Евгению с возвращением в шоу-бизнес, а также высказали в ее адрес массу теплых пожеланий.

"Как я скучала по этому голосу. С возвращением! Вас очень не хватает украинцам", – написали Власовой.

"Украинцам вас не хватает..." Известная певица после тяжелой болезни внезапно запела

"Украинцам вас не хватает..." Известная певица после тяжелой болезни внезапно запела

Как писал ранее OBOZREVATEL:

  • В конце 2017 года Евгения Власова оказалась в больнице с тяжелым диагнозом. Певице сделали четыре операции.

  • В связи с осложнениями, которые возникли из-за хирургического вмешательства, певица некоторое время совершенно не покидала дом, где проходила длительную реабилитацию.

  • Уже в феврале 2018 года Власова отмечала, что ее самочувствие заметно улучшилось.

  • В марте 2019 года Евгения незадолго до своего дня рождения порадовала поклонников новыми снимками, на которых предстала посвежевшей, с абсолютно "здоровой" внешностью.

Кому "Холостяк" отдаст свое сердце - читай в нашем Instagram!

Персона
Евгения Власова
Теги
новостишоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения