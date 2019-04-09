"Украинцам вас не хватает..." Известная певица после тяжелой болезни внезапно запела

Украинская певица Евгения Власова, которая в прошлом году угодила в реанимацию и перенесла несколько сложных операций, внезапно представила новую песню.

Украиноязычный трек получил название "Відчуття". Композицию Евгения презентовала на официальном YouTube-канале (чтобы послушать песню, доскролльте новость до конца).

"Я очень соскучилась по своему слушателю. Ведь рядом со мной самые преданные и верные поклонники! Наконец, могу их порадовать новой песней. Очень рада, что она получилась позитивной, и живой, как и сама весна. В моей жизни наступает новый творческий этап. И сегодня, как никогда, я понимаю, как много мне хочется сказать со сцены", – поделилась впечатлениями Власова.

Евгения Власова Instagram @eygeniavlasova

В описании к лирик-видео на песню "Відчуття" также уточнили, что ранее певицу поклонники "буквально засыпали просьбами" вернуться на украинскую сцену.

"Весна – пора возрождения. Заявить о новом творческом этапе Евгения решила 8 апреля, в свой день рождения. Евгения в великолепной форме! И не только вокальной", – отметили в сообщении.

В комментариях под роликом пользователи сети поддержали артистку и поздравили Евгению с возвращением в шоу-бизнес, а также высказали в ее адрес массу теплых пожеланий.

"Как я скучала по этому голосу. С возвращением! Вас очень не хватает украинцам", – написали Власовой.

Как писал ранее OBOZREVATEL:

В конце 2017 года Евгения Власова оказалась в больнице с тяжелым диагнозом. Певице сделали четыре операции.

В связи с осложнениями, которые возникли из-за хирургического вмешательства, певица некоторое время совершенно не покидала дом, где проходила длительную реабилитацию.

Уже в феврале 2018 года Власова отмечала, что ее самочувствие заметно улучшилось.

В марте 2019 года Евгения незадолго до своего дня рождения порадовала поклонников новыми снимками, на которых предстала посвежевшей, с абсолютно "здоровой" внешностью.

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