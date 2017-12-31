Украинские звезды ярко поздравили читателей "Обозревателя" с Новым годом

Уже совсем скоро вся Украина затаит дыхание, загадывая желания под бой курантов в новогоднюю ночь.

Накануне украинские звезды приготовили сюрприз читателям "Обозревателя" – яркие видеопоздравления с предстоящими праздниками.

Свои пожелания мира, счастья и добра оставили такие звезды как Павел Зибров, Светлана Вольнова, Алексей Вертинский, Светлана Тарабарова, фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец, TamerlanAlena, Павел Шилько, OMUT, Антин Мухарский, Kishe, Анатолий Анатолич, Амадор Лопес, Маркус Рива, Артем Пивоваров, Александр Порядинский, DiAna, Ирина Левицкая, Денис Реконвальд, Наталия Шелепницкая, Яна Брилицкая.