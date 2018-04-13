У Караченцова - последняя стадия рака

У известного советского и российского актера Николая Караченцова, который борется с онкологической болезнью, диагностировали последнюю стадию рака.

На данный момент артист проходит лечение в Израиле. Об этом сообщила его жена Людмила Поргина, передает "Комсомольская правда".

"Мы сейчас в Израиле, лечимся. У Коли четвертая стадия рака, мы боремся за его жизнь", - сказала женщина.

Николай Караченцов Сегодня

Напомним, в октябре 2017 года у Караченцова в легком обнаружили злокачественную опухоль. Позже появилась информация о том, что у актера начались метастазы в лимфоузлах. Из-за характера опухоли и общего состояния артиста хирургическое вмешательство было исключено.

Как сообщал "Обозреватель", в феврале Караченцов появился на публике, несмотря на трудности, вызванные тяжелым заболеванием.