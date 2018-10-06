"Тройняшки": Вера Брежнева покорила поклонников фото с сестрами

Известная украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала фотографию со своими сестрами.

Снимок звезда обнародовала на своей странице в социальной сети Іnstagram.

"Sorelle", – подписала фото Брежнева, что в переводе с итальянского означает "сестры".

На фото запечатлены Вера и ее сестры-двойняшки Виктория и Анастасия. Старшей сестры, Галины, не было с ними. Она живет за границей и не часто видится с родными.

Поклонники остались в восторге от такого теплого семейного снимка и оставили множество комментариев с комплиментами, также отметили невероятную схожесть сестер.

"Две Веры на одном фото", "У меня троится перед глазами", "Все одинаковые", "Красавицы", "Вы все вместе так похожи. В каждой есть нотка друг друга, глаза и носы одинаковые", "Тройняшки", - пишут пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети раскритиковали фотоколлаж популярной певицы Веры Брежневой с умершим политическим лидером и главой СССР Леонидом Брежневым.