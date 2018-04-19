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"Столько космоса…" The Hardkiss выпустили яркий украиноязычный клип

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Украинская группа The Hardkiss презентовали в сети новый клип к песне "Мелодія" - третьему синглу грядущего студийника "Залізна ластівка".

Эффектное видео с элементами космической тематики вышло на официальном YouTube-канале группы 19 апреля и уже успело собрать свыше 9 тыс. просмотров (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Это история о счастливой любви. Это признание девушки, манифест любимому человеку. Когда человек влюблен - он никого и ничего вокруг не замечает. Любимый - он единственный в своем роде, он как мелодия звучит во всем вокруг: космосе, сознании, душе", - рассказала о ролике солистка Юлия Санина.

Любовь, по словам Саниной, очень разная и многогранная, и это стало основой новой видеоработы.

Режиссером ролика выступил Валерий Бебко, оператором стал Ярослав Пилунский.

"Проанализировав будущий альбом, мы пришли к выводу, что в нем будет столько космоса, чего-то вневременного и неземного. Потому этим видео мы решили продолжить эту концепцию", - пояснил идею видео Бебко.

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Сюжет клипа раскрывает зрителю историю в двух плоскостях: Земля, 50-е годы, улица, на которой люди спешат по своим делам и не замечают пришелицу из будущего, вторая плоскость - Космос. В нем и разворачивается история любви двух астронавтов.

В обсуждениях клип коллектива первые зрители назвали "невероятным".

"Это невероятно! Вот действительно, легенды украинской музыки. Никогда не было подобного у нас в стране, да и вообще не много кто способен делать все настолько качественно и с душой!" - подчеркнули поклонники группы.

Насколько известно, выход третьей пластинки The Hardkiss "Залізна ластівка" запланирован на сентябрь 2018 года.

Как сообщал ранее "Обозреватель", солистка The Hardkiss впервые показала маленького сына.

Персоны
The HardkissЮлия Санина
Объект
Youtube
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