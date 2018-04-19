"Столько космоса…" The Hardkiss выпустили яркий украиноязычный клип

Украинская группа The Hardkiss презентовали в сети новый клип к песне "Мелодія" - третьему синглу грядущего студийника "Залізна ластівка".

Эффектное видео с элементами космической тематики вышло на официальном YouTube-канале группы 19 апреля и уже успело собрать свыше 9 тыс. просмотров (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Это история о счастливой любви. Это признание девушки, манифест любимому человеку. Когда человек влюблен - он никого и ничего вокруг не замечает. Любимый - он единственный в своем роде, он как мелодия звучит во всем вокруг: космосе, сознании, душе", - рассказала о ролике солистка Юлия Санина.

Любовь, по словам Саниной, очень разная и многогранная, и это стало основой новой видеоработы.

Режиссером ролика выступил Валерий Бебко, оператором стал Ярослав Пилунский.

"Проанализировав будущий альбом, мы пришли к выводу, что в нем будет столько космоса, чего-то вневременного и неземного. Потому этим видео мы решили продолжить эту концепцию", - пояснил идею видео Бебко.

Сюжет клипа раскрывает зрителю историю в двух плоскостях: Земля, 50-е годы, улица, на которой люди спешат по своим делам и не замечают пришелицу из будущего, вторая плоскость - Космос. В нем и разворачивается история любви двух астронавтов.

В обсуждениях клип коллектива первые зрители назвали "невероятным".

"Это невероятно! Вот действительно, легенды украинской музыки. Никогда не было подобного у нас в стране, да и вообще не много кто способен делать все настолько качественно и с душой!" - подчеркнули поклонники группы.

Насколько известно, выход третьей пластинки The Hardkiss "Залізна ластівка" запланирован на сентябрь 2018 года.

Как сообщал ранее "Обозреватель", солистка The Hardkiss впервые показала маленького сына.