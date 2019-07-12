"Теперь видимо не въездная": актриса сериала Зеленского засветилась на телемосте пропагандистов

Актриса Маргарита Шубина, известная по роли в сериале "Сваты" студии "Квартал 95", засветилась на пропагандистском телемосте 12 июля.

Она участвовала в программе под названием "Надо поговорить" на телеканале "Россия 1", где заявила, что вероятно теперь будет невъездной в Украину.

По словам Шубиной, недавно она посетила Киев с сыном Серафимом, которого сводила к памятнику Шарапову и Жеглову.

Маргарита Шубина кадр из видео

"Я одна въездная здесь? Я въездная, теперь видимо нет. Я ничего не боюсь. Дело не в этом. Там хорошие люди, прекрасные. Серафим видел этот памятник. Я его возила как раз, когда был и первый тур президента Владимира Зеленского, и когда уже выбрали. В "фейсбуке" фотография даже есть. Мы с Серафимом в Киево-Печерской лавре были", – рассказала она.

По словам Шубиной, за год у нее было 128 взлетов-посадок в Украину, из-за чего она даже голос потеряла. Последний раз Киев она посетила чуть больше месяца назад.

"Мы летим через Минск. Ужас так ужас. Так происходит. Мы в этом не виноваты. Что-то случилось – не знаю, в политике не разбираюсь. Что могу сказать. Я в Киеве хожу по улицам, говорю по-русски и меня узнают в лицо. Я же не скрываюсь, все ж знают, что я россиянка. Все нас любят: в магазинах говорят по-русски, в отелях, охранники, водители. И все передают нам огромные приветы", – добавила она в эфире пропагандистов.

Пропагандисты показали момент из "Сватов"

Тем временем, сын Шубиной заявил, что никакого дискомфорта в Украине не чувствует, вопреки запугиваниям в РФ. "Они такие же люди. Все равно, что русские. Родное место", – сказал мальчик.

Сын Шубиной кадр из видео

Напомним, что на телемост также пришел российский режиссер Владимир Меньшов, который пожаловался, что является запрещенным в Украине и не может теперь посетить Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится.

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