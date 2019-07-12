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"Теперь видимо не въездная": актриса сериала Зеленского засветилась на телемосте пропагандистов

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Актриса Маргарита Шубина, известная по роли в сериале "Сваты" студии "Квартал 95", засветилась на пропагандистском телемосте 12 июля.

Она участвовала в программе под названием "Надо поговорить" на телеканале "Россия 1", где заявила, что вероятно теперь будет невъездной в Украину.

По словам Шубиной, недавно она посетила Киев с сыном Серафимом, которого сводила к памятнику Шарапову и Жеглову.

Маргарита Шубина

Маргарита Шубина

кадр из видео

"Я одна въездная здесь? Я въездная, теперь видимо нет. Я ничего не боюсь. Дело не в этом. Там хорошие люди, прекрасные. Серафим видел этот памятник. Я его возила как раз, когда был и первый тур президента Владимира Зеленского, и когда уже выбрали. В "фейсбуке" фотография даже есть. Мы с Серафимом в Киево-Печерской лавре были", – рассказала она.

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По словам Шубиной, за год у нее было 128 взлетов-посадок в Украину, из-за чего она даже голос потеряла. Последний раз Киев она посетила чуть больше месяца назад.

"Мы летим через Минск. Ужас так ужас. Так происходит. Мы в этом не виноваты. Что-то случилось – не знаю, в политике не разбираюсь. Что могу сказать. Я в Киеве хожу по улицам, говорю по-русски и меня узнают в лицо. Я же не скрываюсь, все ж знают, что я россиянка. Все нас любят: в магазинах говорят по-русски, в отелях, охранники, водители. И все передают нам огромные приветы", – добавила она в эфире пропагандистов.

Пропагандисты показали момент из "Сватов"

Пропагандисты показали момент из "Сватов"

Тем временем, сын Шубиной заявил, что никакого дискомфорта в Украине не чувствует, вопреки запугиваниям в РФ. "Они такие же люди. Все равно, что русские. Родное место", – сказал мальчик.

Сын Шубиной

Сын Шубиной

кадр из видео

Напомним, что на телемост также пришел российский режиссер Владимир Меньшов, который пожаловался, что является запрещенным в Украине и не может теперь посетить Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

  • Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

  • Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

  • 10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится.

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Место
Россия
Теги
пропаганда Сваты
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Простите, а в чём пропаганда этого телемоста?
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Кастрюльки, а у вас есть оскароносные режиссеры, фильмы? А это правда, что вашему президенту, Трюдо носки подарил? А нашему, вот, Папа Римский медаль подарил, пятую по счету, с 1525 года!
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