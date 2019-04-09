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"Своих детей тоже унижает?" Лободу раскритиковали в России за некорректное поведение на ТВ

1.4тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица и одна из наставниц шоу "Голос.Дети" на российском "Первом канале" вызвала шквал критики из-за отношения к одному из участников вокального проекта после его поражения.

Так, юный певец Иван Стариков в компании еще двух участников исполнил песню Муслима Магомаева "Синяя вечность", но звездный тренер команды Валерий Меладзе не выбрал его для продолжения работы на проекте. Парень заплакал, после чего Лобода упрекнула его в том, что "мужчины не плачут". Видео инцидента опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мужчины плачут только от счастья. Нельзя плакать", – заявила Лобода расстроенному ребенку, а затем обратилась к Меладзе: "Ох, какие сентиментальные у вас дети, непросто вам будет".

"Своих детей тоже унижает?" Лободу раскритиковали в России за некорректное поведение на ТВ

YouTube

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Неоднозначная реакция Лободы на слезы ребенка вызвала массу упреков со стороны пользователей сети.

"Какое непрофессиональное поведение. Фу. Своих детей она тоже при всех унижает?" – раскритиковали артистку в комментариях.

"Своих детей тоже унижает?" Лободу раскритиковали в России за некорректное поведение на ТВ

YouTube

"Доводят детей до слез, а пафосные тетки потом ноги вытирают", – добавили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода удивила поклонников украинской речью в эфире российского ТВ.

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Світлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)Светлана Лобода
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