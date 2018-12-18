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/Шоубиз

Стало известно, сколько заработали мировые звезды сцены в 2018 году

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Стало известно, сколько зарабатывают популярные музыканты на гастролях. Лидером рейтинга стал британский исполнитель Эд Ширан, который заработал 432 миллиона долларов, а на его выступления было продано 4,8 миллиона билетов.

На втором месте оказалась Тейлор Свифт, которой тур Reputation принес более 345 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Pollstar.

Стало известно, сколько заработали мировые звезды сцены в 2018 году

Verge Campus

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Третье место заняли Jay-Z и Бейонсе. В ходе гастролей On the Run II в Северной Америке и Европе они выступили на 49 площадках и получили 254,1 миллиона долларов.

100 самых прибыльных мировых турне года принесли организаторам и музыкантам в общей сложности 5,6 миллиарда долларов. При этом общие доходы Ширана и Свифт от гастролей составили 14% от этой суммы.

Ранее OBOZREVATEL собрал контакты концертных менеджеров, поинтересовавшись, за какую сумму и на каких условиях сливки отечественного шоубиза готовы подарить своим поклонникам от 40 до 60 минут личного времени.

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