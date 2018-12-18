Стало известно, сколько заработали мировые звезды сцены в 2018 году

Стало известно, сколько зарабатывают популярные музыканты на гастролях. Лидером рейтинга стал британский исполнитель Эд Ширан, который заработал 432 миллиона долларов, а на его выступления было продано 4,8 миллиона билетов.

На втором месте оказалась Тейлор Свифт, которой тур Reputation принес более 345 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Pollstar.

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Третье место заняли Jay-Z и Бейонсе. В ходе гастролей On the Run II в Северной Америке и Европе они выступили на 49 площадках и получили 254,1 миллиона долларов.

100 самых прибыльных мировых турне года принесли организаторам и музыкантам в общей сложности 5,6 миллиарда долларов. При этом общие доходы Ширана и Свифт от гастролей составили 14% от этой суммы.

Ранее OBOZREVATEL собрал контакты концертных менеджеров, поинтересовавшись, за какую сумму и на каких условиях сливки отечественного шоубиза готовы подарить своим поклонникам от 40 до 60 минут личного времени.