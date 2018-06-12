Стали известны имена судей нового сезона проекта "Танці з зірками"

Сегодня стали известны имена судей нового сезона легендарного проекта "Танці з зірками", который зрители увидят уже скоро, в новом телесезоне.

Так, этой осенью вдруг сядут в судейские кресла и будут оценивать танцы звездных участников любимцы публики: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма.

MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма Фото: пресс-служба 1+1

"Я заинтригован. Интересно, кто из звезд примет участие в новом сезоне "Танцев". Думаю, это будет очень огненный сезон", - поделился MONATIK.

Влад Яма также поделился ожиданиями от нового сезона проекта: "Я хочу видеть звезд, за которыми будет интересно наблюдать, и харизматичных танцоров. Жду красивые постановки. Уверен, сезон будет замечательным", - прокомментировал Влад Яма.

Самая строгая судья танцевального проекта Екатерина Кухар рассказала, останется ли такой же требовательной в новом сезоне: "Требования к участникам однозначно станут выше, ведь мы должны идти вперед, показывать новые достижения и радовать зрителей. Поэтому я буду максимально объективной и требовательной, чтобы участники раскрывались и работали над собой. Буду руководствоваться принципом "и кнутом, и пряником.

На днях судьи приняли участие в съемках яркого промо-ролика нового сезона "Танців з зірками", который появится в эфире телеканала "1+1" в скором времени. Имена ведущих проекта, звездных участников и их партнеров-танцовщиков пока держатся в строгой тайне.

Победителями прошлого сезона проекта стали украинская певица и тренер "Голосу.Діти-4" Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, которые в финале исполнили страстную румбу.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что MONATIK осчастливил школьников. В последний день занятий MONATIK и Ольга Фреймут неожиданно появились в киевской школе №52, чтобы сделать ученикам приятный подарок - поздравить их с окончанием учебы и выходом на летние каникулы.