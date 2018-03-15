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"Спали на полу": закулисье "Холостяка" озадачило зрителей

13.5тЧитать новость на украинском

Представители популярного украинского телешоу "Холостяк-8", главным героем которого является певец Рожден Ануси, показали снимки из закулисья проекта.

На фото изображены три участницы телешоу, которые спят на полу в вечерних и свадебных платьях. Фотография была опубликована на официальном Instagram-аккаунте "Холостяка".

"Событие – первая вечеринка. Эпизод – спящие красавицы", - подписали фотографию в микроблоге.

Закулисье проекта "Холостяк"

Instagram @holostyakstb

Сообщается, что снимок был сделан во время небольшого перерыва между съемками, после первой вечеринки на проекте. Девушки в вечерних и свадебных платьях отдыхали на диванах, стульях и даже спали на полу.

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Многие поклонники проекта не оценили шутки и задались вопросом, не стыдно ли показывать такое закулисье. Также некоторые отметили, что, вероятно, условия контракта, которые подписывали участницы, слишком жесткие.

Как сообщал "Обозреватель", первый выпуск восьмого сезона телешоу "Холостяк" с участием Рождена Ануси вышел на телеканале СТБ в пятницу, 9 марта.

Читайте все новости по теме "Шоу "Холостяк"" на Обозревателе.

Тема
Шоу "Холостяк"
Персона
Рожден Ануси
Объект
Холостяк-8
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