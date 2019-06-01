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Собчак впервые показала лицо сына. Фото

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Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала на свою страницу в Instagram снимок своего ребенка.

На фото можно увидеть двухлетнего Платона, лицо которого она никогда не показывала общественности.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

instagram.com/xenia_sobchak

Мальчик, отцом которого является Максим Виторган, сидит в камуфляжной кофте за рулем автомобиля.

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"Хорошего вам вечера,а мы сруливаем!" – подписала кадр Собчак.

Отметим, что ранее Ксения Собчак выкладывала лишь снимки, на которых неотчетливо видно лицо ее малыша.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ксения Собчак
Теги
Instagramфотографии
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