Собчак впервые показала лицо сына. Фото

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала на свою страницу в Instagram снимок своего ребенка.
На фото можно увидеть двухлетнего Платона, лицо которого она никогда не показывала общественности.
Ксения Собчак
instagram.com/xenia_sobchak
Мальчик, отцом которого является Максим Виторган, сидит в камуфляжной кофте за рулем автомобиля.
"Хорошего вам вечера,а мы сруливаем!" – подписала кадр Собчак.
Отметим, что ранее Ксения Собчак выкладывала лишь снимки, на которых неотчетливо видно лицо ее малыша.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В конце 2018-го появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, в связи с чем началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого Собчак и Виторган рассказали, что официально рассталась в марте 2019 года.
А уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой. Сейчас же Виторгану приписывают отношения и с другими российскими артистками, в частности и с Агнией Кузнецовой.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся